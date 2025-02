Mundo Papa Francisco mostra mais uma “pequena melhora”, diz o Vaticano

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

O pontífice, que também teve um problema renal já resolvido no hospital, está passando sua 13ª noite no hospital Gemelli de Roma

Internado com uma pneumonia bilateral, o papa Francisco demonstrou uma “mais uma pequena melhora” em seu quadro, informou o Vaticano nesta quarta-feira (26).

O pontífice, que também teve um problema renal já resolvido no hospital, está passando sua 13ª noite no hospital Gemelli de Roma, a mais longa internação hospitalar de seu papado de quase 12 anos.

Na terça-feira (25), o Vaticano informou que o papa continuava em estado crítico, mas estável e sem crises respiratórias.

Uma fonte do Vaticano afirmou na terça-feira (25), que Francisco não está acamado e pode ficar de pé. O prognóstico do papa, continuou a Santa Sé na terça-feira, continua “reservado”. Mas seus parâmetros hemodinâmicos, uma medida do funcionamento do sistema circulatório de seu corpo, também estavam “estáveis”.

Francisco, que é papa desde 2013, sofreu vários surtos de problemas de saúde nos últimos dois anos. Ele é propenso a infecções pulmonares, pois desenvolveu pleurisia quando jovem adulto e teve parte de um pulmão removido.

