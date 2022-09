Mundo Papa Francisco não comparecerá ao funeral da Rainha Elizabeth II

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2022

(Foto: Reprodução)

O papa Francisco não comparecerá ao funeral da rainha Elizabeth II na Abadia de Westminster na próxima segunda-feira (19), informou o Vaticano.

Conforme o porta-voz do pontífice, Matteo Bruni, “o secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, o religioso Paul Gallagher, representará o papa Francisco na segunda-feira no funeral de Sua Majestade a rainha Elizabeth II”.

Centenas de governantes e monarcas estrangeiros foram convidados para o funeral de Estado em Londres da rainha Elizabeth II, que será um dos maiores encontros diplomáticos em décadas.

Devido à capacidade limitada da abadia, 2 mil pessoas, apenas chefes de Estado e um ou dois representantes por país foram convidados para o funeral.

A lista de convidados não foi divulgada, mas entre os que já são presença certa na cerimônia estão membros de famílias reais europeias, como o rei Felipe e a rainha Letizia da Espanha assim como suas contrapartes belgas, o rei e a rainha Phillipe e Mathilde. O rei Willem-Alexander, dos Países Baixos, e sua mulher, a rainha Maxima, também estarão na igreja na próxima segunda-feira.

Famílias reais da Noruega, Suécia, Dinamarca, e Mônaco também confirmaram presença. Membros da realeza de fora da Europa também deverão ir ao funeral: o governo japonês anunciou que o imperador Naruhito estará em Westminster.

O presidente Jair Bolsonaro também participará do funeral. Um porta-voz da embaixada saudita confirmou que o príncipe herdeiro do reino, Mohammed bin Salman, estaria a caminho de Londres neste fim de semana, gerando uma onda de protestos de ativistas de direitos humanos.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e sua mulher, Jill, já chegaram a Londres para participar do funeral da rainha Elizabeth II. Biden estará entre as centenas de mandatários que assistirão aos serviços fúnebres.

Segundo a força policial de Londes, o funeral da rainha será a maior operação de segurança já realizada.

Cortejo

Na segunda-feira de manhã, chefes de Estado e membros da realeza estrangeira se reunirão no hospital real Chelsea, lar para soldados aposentados no oeste de Londres. De lá, viajarão juntos para a Abadia de Westminster, em um meio de transporte que ainda não foi especificado pelo palácio.

Segundo a mídia britânica, o transporte coletivo incomodou muitos líderes internacionais, descontentes com os rumores de que alguns teriam tratamento privilegiado e poderiam viajar em seus próprios carros.

