Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2022

Presidente russo afirmou que Forças Armadas do país continuam avançando. (Foto: Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP)

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou que a Rússia “não tem pressa” de encerrar a campanha militar na Ucrânia, explicando que a estratégia das forças russas não mudou e que ainda estão conquistando territórios.

“Nossas operações ofensivas no Donbass não pararam, avançam pouco a pouco”, disse Putin durante entrevista coletiva em Samarcanda, no Uzbequistão.

“Enfatizo que não estamos lutando com todo o nosso Exército. Estamos lutando apenas com a parte que tem contrato [profissional]”, acrescentou. O Kremlin proibiu oficialmente o envio de recrutas para o front e se recusa a realizar uma mobilização geral no país.

“O plano [de operações] não precisa de mudanças. […] Não temos pressa”, afirmou.

O presidente afirmou que as operações continuam, apesar das importantes contraofensivas do Exército ucraniano no nordeste e no sul do país. “As autoridades de Kiev anunciaram que iniciaram uma contraofensiva. […] Vamos ver como termina”, disse Putin.

Segundo ele, o principal objetivo do Kremlin continua sendo “a libertação de todo o território do Donbass”, a bacia de mineração no leste da Ucrânia formada pela região de Lugansk — nas mãos do Exército russo — e a região de Donetsk, parcialmente ocupada por Moscou.

Ataques russos

O Ministério da Defesa da Rússia disse neste sábado (17) que suas forças lançaram ataques a posições ucranianas em várias partes da Ucrânia e acusou Kiev de realizar bombardeios perto da usina nuclear de Zaporizhzhia.

As forças russas realizaram seus ataques nas regiões de Kherson, Mykolaiv, Kharkiv e Donetsk, segundo o ministério, que acrescentou que as forças ucranianas realizaram uma ofensiva malsucedida perto de Pravdyne, em Kherson.

Os níveis de radiação em Zaporizhzhia, a maior usina nuclear da Europa, permanecem normais, segundo o ministério. Ele disse que dois incidentes de bombardeios ucranianos foram registrados perto da usina no sábado.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia negou que as forças ucranianas tenham realizado bombardeios perto da instalação no sul do país.

A Rússia e a Ucrânia acusaram-se repetidamente de bombardear a fábrica de Zaporizhzhia. A Agência Internacional de Energia Atômica da ONU aprovou uma resolução na quinta-feira (15) exigindo que a Rússia encerre sua ocupação da instalação.

Alexey Kulemzin, prefeito da cidade de Donetsk, no leste da Ucrânia, controlada por separatistas pró-Rússia, disse no Telegram que quatro pessoas foram mortas por bombardeios em uma parte central da cidade. Fragmentos de obuses Caesar feitos na França foram encontrados, acrescentou Kulemzin.

