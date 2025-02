Mundo Papa Francisco tem segunda noite tranquila no hospital em Roma, na Itália

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O pontífice sofre de bronquite há mais de uma semana e foi internado na manhã de sexta-feira (14) Foto: Reprodução O pontífice sofre de bronquite há mais de uma semana e foi internado na manhã de sexta-feira (14). (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O papa Francisco, de 88 anos, que está recebendo tratamento para uma infecção do trato respiratório, teve uma noite tranquila no hospital Gemelli, em Roma, na Itália, segundo a agência de notícias ANSA, da Itália, neste domingo (16).

No entanto, o Papa não aparecerá em público no domingo para liderar sua oração semanal habitual com os peregrinos, disse o Vaticano no sábado (15), porque ele foi orientado a descansar.

O pontífice sofre de bronquite há mais de uma semana e foi internado no hospital na manhã de sexta-feira (14). Francisco assistiu brevemente a alguns dos principais boletins de notícias da noite de sábado, antes de ter uma noite tranquila, informou a ANSA.

Uma declaração do Vaticano divulgada no final do mesmo dia disse que o papa havia recebido “repouso completo prescrito” para ajudar em sua recuperação.

O tratamento do papa foi “ligeiramente modificado com base em outras descobertas microbiológicas”, disse a declaração. “Os testes de laboratório de hoje mostraram uma melhora em alguns valores”, acrescentou.

O Vaticano disse que o papa permaneceria no hospital pelo tempo necessário para seu tratamento. Francisco, que é pontífice desde 2013, teve gripe e outros problemas de saúde várias vezes nos últimos dois anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/papa-francisco-tem-segunda-noite-tranquila-no-hospital-em-roma-na-italia/

Papa Francisco tem segunda noite tranquila no hospital em Roma, na Itália

2025-02-16