Política Petistas projetam denúncia da Procuradoria-Geral da República como janela para estancar popularidade

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Para deputados do PT, Datafolha acende “sinal de alerta” e possível denúncia geraria oportunidade para “acirrar” debate político Foto: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Para deputados do PT, Datafolha acende “sinal de alerta” e possível denúncia geraria oportunidade para “acirrar” debate político. (Foto: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a mais recente pesquisa Datafolha acender “sinal de alerta”, parlamentares petistas projetam a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) sobre suposto plano de golpe articulado durante a gestão de Jair Bolsonaro como a próxima “Cruzada” e uma oportunidade para estancar a perda de popularidade do governo.

Vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, Rogério Correia (PT-MG) disse que as análises da situação sobre a pesquisa — que mostra Lula com menor nível de aprovação dentre seus três mandatos (24%) — devem ser aprofundadas na próxima semana. Mas indicou que, preliminarmente, há percepção de que a base precisa acirrar a disputa comunicacional.

“A pesquisa é um sinal de alerta de que precisamos fazer um embate político mais firme contra a oposição. A denúncia da PGR é um elemento que vai acirrar esta disputa. Temos que estar preparados para este momento. É um tema da maior relevância, que diz respeito à democracia”, disse.

Alencar Santana (PT-SP), também vice-líder do governo na Câmara, reitera a avaliação de que há uma janela de oportunidade para acirrar a disputa comunicacional: “Tudo indica que esta denúncia vai acontecer. E caso aconteça temos que demonstrar o que ela significa. É um tema importante”, disse.

O deputado defende que desde a mudança da chefia da Secom (Secretaria de Comunicação Social), com a chegada do ministro Sidônio Palmeira, há um esforço na direção de tornar a comunicação do governo mais proativa.

“O governo tem mudado sua postura política, que tende a dar resultado. O presidente voltou a andar mais pelo país. Colocou seus ministros para andarem pelo país também, para falarem, espalharem os feitos do governo”, completou.

A expectativa é de que a PGR apresente uma primeira denúncia sobre o suposto plano golpista até o final deste mês. O STF (Supremo Tribunal Federal) tem a intenção de finalizar a análise da denúncia ainda neste ano. Bolsonaro nega participação e sua defesa tem se posicionado contra o relatório da Polícia Federal.

Peso da economia

Os parlamentares defendem que a economia brasileira vive um bom momento, com a atividade econômica e o emprego em alta, mas admitem que a alta de preços, especialmente dos alimentos, precisa ser atacada e revertida.

Na visão dos deputados, medidas anunciadas recentemente, como a ampliação da gratuidade de medicamentos no Farmácia Popular, o “Gás para Todos” e o “Desenrola Rural” devem reforçar poder de compra dos brasileiros ajudar a reverter parte das perdas em popularidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/petistas-projetam-denuncia-da-procuradoria-geral-da-republica-como-janela-para-estancar-popularidade/

Petistas projetam denúncia da Procuradoria-Geral da República como janela para estancar popularidade

2025-02-16