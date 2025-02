Mundo Papa passou bem a noite e repousa no hospital, diz o Vaticano

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

O religioso, de 88 anos, está hospitalizado desde o dia 14 deste mês Foto: Vaticano/Divulgação

O Vaticano informou, na madrugada desta segunda-feira (24), que o papa Francisco “passou bem a noite, dormiu e está descansando”. O pontífice continua lutando contra uma pneumonia dupla e insuficiência renal leve.

O religioso, de 88 anos, foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, no dia 14 deste mês. O prognóstico completo do papa segue em sigilo por conta da complexidade do quadro, disse o Vaticano, que afirmou também que ele está “vigilante e bem orientado”.

“O estado de saúde do Santo Padre continua crítico. No entanto, ele não apresentou mais crises respiratórias”, apontou um boletim médico. “No entanto, alguns exames de sangue mostram uma insuficiência renal inicial, leve, atualmente controlada. A complexidade do quadro clínico e a espera necessária para que as terapias farmacológicas deem algum resultado exigem que o prognóstico permaneça reservado”, diz o boletim.

Os médicos informaram também que o pontífice segue fazendo o uso de almofadas nasais para a aplicação de oxigênio em altos fluxos (oxigenoterapia).

