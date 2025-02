Brasil Engenheiros alertam que as estradas brasileiras tem 5,5 mil pontes com mais de 50 anos de uso

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

(Foto: Dnit/Divulgação) Foto: Dnit/Divulgação

As estradas brasileiras têm cerca de 5,5 mil pontes com mais de 50 anos de uso, o que representa um “gigantesco desafio” para a engenharia nacional e requer um plano de ação a fim de evitar desastres como o ocorrido em dezembro do ano passado, quando o desabamento de uma estrutura na BR-226, entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), deixou 14 mortos.

Um grupo de sete associações de engenharia divulgou um manifesto em que sugere 15 iniciativas, priorizando a reabilitação de todas as pontes em estado considerado “emergencial” ou “crítico”. Para isso, estima-se a necessidade de um investimento em torno de R$ 1,2 bilhão em todo o País.

O documento é assinado pelas seguintes entidades: Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural (Abece), Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geológica (ABMS), Associação Brasileira de Pontes e Estruturas (ABPE), Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instituto Brasileiro do Concreto (Ibracon), Associação Brasileira de Patologia das Construções (Alconpat) e a Associação Internacional para a Manutenção e Segurança de Pontes (Iabmas).

As entidades afirmam que o Brasil tem 113,16 mil pontes rodoviárias, das quais 14,87 mil encontram-se inventariadas e 12,14 mil possuem registros de inspeção.

Desse total, mais de 1 mil pontes apresentam condição ruim (nota técnica igual a 2) ou crítica (nota 2). A ponte Juscelino Kubitschek, sobre o rio Tocantins, tinha nota 2.

“Tais constatações colocam o País diante de um gigantesco desafio tanto para a gestão quanto para a engenharia, ainda mais agravado pela nova realidade das mudanças climáticas, com vazões hidrológicas reais superando as vazões limites de projeto, como verificado no Rio Grande do Sul, em maio de 2024”, diz o manifesto.

Entre as medidas propostas, estão ainda a reformulação do sistema de contratação para a recuperação de pontes, capacitação e certificação urgente de profissionais para inspeção e avaliação das pontes e integração da disciplina Manutenção de Estruturas no currículo de graduação e pós-graduação das engenharias.

