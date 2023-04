Mundo Papa recebe alta de hospital em Roma e celebra missa neste domingo

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2023

O pontífice estava internado desde quarta-feira com bronquite infecciosa Foto: Divulgação O pontífice estava internado desde quarta-feira com bronquite infecciosa. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O papa Francisco recebeu, na manhã deste sábado (1º), alta do hospital em Roma, na Itália, onde estava internado desde quarta-feira (29), após ter sido diagnosticado com bronquite infecciosa.

Ao deixar o local, ele brincou: “Ainda estou vivo”. Segundo o Vaticano, neste domingo (2) o pontífice, de 86 anos, preside a missa do Domingo de Ramos, que abre as celebrações da Semana Santa – uma das datas mais importantes para o cristianismo –, na Praça de São Pedro.

Nos últimos dias, Francisco esteve acompanhado por uma equipe médica, que resolveu dar alta ao papa após avaliar exames feitos na sexta-feira (31). Ele comeu pizza com os médicos na noite de quinta-feira (30), conforme o Vaticano.

Ainda na sexta, o Vaticano divulgou que o papa batizou um bebê que estava na ala oncológica pediátrica do hospital.

Saúde do papa

Francisco comemorou dez anos de papado em março. Antes de ser internado, ele participou da audiência geral, na Praça de São Pedro, onde apareceu sorrindo enquanto cumprimentava fiéis.

Fotógrafos relataram que, durante o evento, o papa se movimentava com dificuldade e parecia sentir fortes dores. Francisco, que usa cadeira de rodas desde maio de 2022 devido a dores no joelho direito, passou 10 dias no hospital em julho de 2021 para uma cirurgia no cólon.

O papa explicou mais tarde que a operação o deixou com sequelas e que ele decidiu descartar uma cirurgia no joelho. Francisco sofre de uma dor ciática crônica que o obriga a mancar, motivo pelo qual ele teve que renunciar às cerimônias oficiais em algumas ocasiões.

