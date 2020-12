Porto Alegre Papais Noeis desceram de rapel na festa natalina de um hospital infantil em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ação foi finalizada com música e distribuição de presentes. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

O Natal chegou mais cedo – e de uma forma inusitada – para as crianças internadas no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV), em Porto Alegre. Em vez do famoso trenó puxado por renas, na tarde desta quinta-feira (17) o Papai Noel desceu 13 andares por meio de cordas de rapel em uma das paredes externas do prédio, localizado na avenida Independência nº 661, esquina da rua Garibaldi.

Mais do que isso, a performance contou, na verdade, com dois “bons velhinhos”. E ambos bem mais jovens e em melhor forma que o tradicional personagem natalino.

Eles chegaram ao solo em meio a olhares atentos de adultos e crianças. Ao menos 25 pequenos atendidos pela instituição (que também conta com UTI neonatal e pediátrica) receberam brinquedos, sorrisos e músicas executadas com o auxílio de um acordeon, emocionando funcionários e até mesmo pedestres que passavam pelo local.

A festa foi organizada pela pedagoga Juliana Pierdona, que atua na unidade de internação pediátrica do Hospital. “Além dos presentes entregues, a ideia é renovar esperanças, sonhos e agradecimentos”, enfatizou. “Trata-se do verdadeiro espírito de Natal. Estar junto das pessoas que amamos. É também união e partilha.”

Instituição que atende exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o HMIPV é administrado pela prefeitura da capital gaúcha, por meio da SMS (Secretaria Municipal de Saúde). Os seus três blocos contemplam serviços de assistência hospitalar, ambulatoriais, administrativos e de apoio estrutural, manutenção e oficinas.

O Hospital Materno Infantil Presidente Vargas costuma convidar a população feminina a contribuir para a reposição dos estoques de leite materno da casa de saúde, habitualmente abaixo do necessário para atender às necessidades dos bebês prematuros internados na instituição. Lactantes voluntárias devem entrar em contato com a instituição, por meio do telefone é (51) 3289-3334.

Lar

Também nesta quinta-feira, 18 menores de idade atendidos pela Clínica Esperança de Amparo à Criança (Ceacri) receberam a visita do Papai do Noel. O prefeito Nelson Marchezan Júnior e a primeira-dama municipal Tainá Vidal participaram da entrega dos presentes, doados por secretários municipais e voluntários, em atendimento a pedidos feitos pelos pequenos em “cartinhas”.

“A gente fica muito feliz com essas entregas a essas crianças, que merecem todo o nosso carinho e atenção. É muito legal estar aqui neste momento e poder fazer este ato simbólico com vocês”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.

Tainá fez questão de entregar vários presentes e de abri-los junto com a gurizada. Ela frisou que 2020 foi um ano atípico, mas que não podemos perder a esperança de dias melhores: “A gente vê a importância em não deixar passar o Natal em branco, reinventando-se seja por mensagem ou por momentos como este.”

A Ceacri é uma organização não-governamental e sem fins lucrativos, que mantém parceria com a prefeitura por meio da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), com o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, encaminhados pelo Juizado da Infância e da Juventude.

São três casas de atendimento, com uma média de 41 abrigados. Marchezan e Tainá percorreram as dependências do local, desde o berçário, passando pelos dormitórios das crianças e toda a área de convívio.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre