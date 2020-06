Mundo Paquistão supera 100 mil casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

O Paquistão superou oficialmente a barreira de 100.000 casos do novo coronavírus, anunciaram nesta segunda-feira (08) as autoridades, ao mesmo tempo que os hospitais começam a sofrer com a falta de leitos disponíveis.

O governo anunciou que o país tem 103.671 casos positivos de Covid-19. No domingo (07), Islamabad informou que a pandemia deixou mais de 2.000 mortos no território paquistanês.

O número de pessoas infectadas está subnotificado porque o país não tem testes suficientes. Em maio, o ministro da Saúde da região de Khyber-Pakhtunkhwa indicou que o nível de contaminação era 10 vezes superior aos dados oficiais nesta província do noroeste do país.

Um relatório das autoridades da província de Punjab (leste) que vazou na semana passada à imprensa calculava mais de 670.000 pacientes em Lahore, uma cidade de 11 milhões de habitantes. Na ocasião, oficialmente o número de casos positivos era apenas de 72.000 pessoas em todo Paquistão, que tem mais de 200 milhões de habitantes.

A letalidade da doença, que mantém a aceleração, é, no entanto, reduzida no país país com estruturas sanitárias insuficientes. Com quase 1.400 pacientes em estado crítico, os hospitais começam a sofrer com a saturação.

“Faltam leitos nos hospitais, não há respiradores suficientes”, disse Khizer Hayat, presidente da Associação de Jovens Médicos de Punjab. “Os casos aumentam e cada vez mais profissionais da saúde também são vítimas do vírus”, afirmou o doutor Farooq Sahil, médico em Lahore.

