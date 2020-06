Palácio do Planalto é alvo de vandalismo com tinta vermelha

Funcionários da limpeza foram acionados para tirar a tinta do local. (Foto: Divulgação/STF)

No início da manhã desta segunda-feira (08), tinta vermelha foi jogada em frente ao Palácio do Planalto, na direção da rampa usada por autoridades em eventos oficiais. Funcionários da limpeza foram acionados para tirar a tinta do local. Um homem foi detido.