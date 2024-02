Política Para 52% dos entrevistados, prisão de Bolsonaro seria injusta, diz pesquisa

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Foram ouvidos 2026 eleitores em 26 Estados e no Distrito Federal entre os dias 24 e 28 de janeiro. Foto: EBC Foram ouvidos 2026 eleitores em 26 Estados e no Distrito Federal entre os dias 24 e 28 de janeiro. (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas aponta que mais da metade (52,7%) dos entrevistados considerariam uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro injusta. Enquanto 38, 3% têm opinião contrária. O estudo elenca que, entre os apoiadores de Bolsonaro, 95% dos eleitores disseram achar injusto se o ex-presidente for preso. Apenas 2% considerariam justa. Entre os eleitores de Lula, 71,9% dos entrevistados disseram achar justa a prisão do ex-presidente, enquanto 18,6% acharia injusta.

O instituto ouviu 2026 eleitores em 26 Estados e no Distrito Federal entre os dias 24 e 28 de janeiro. Antes, portanto, da deflagração da operação desta semana que obrigou o ex-presidente a entregar seu passaporte. Segundo a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF), Bolsonaro participou ativamente de uma trama para dar um golpe do Estado que o recolocaria no poder após perder a eleição para Lula. A ação previa a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Na nova sondagem, o Paraná Pesquisa perguntou a percepção dos eleitores sobre o 8 de Janeiro. Para 49,2% dos entrevistados, Bolsonaro não tem responsabilidade sobre a invasão às sedes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, em Brasília. Na opinião de 41,1%, o ex-presidente tem, sim, responsabilidade pelo vandalismo.

Naquela data, milhares de apoiadores de Bolsonaro inconformados com o resultado da eleição que deu vitória a Lula em outubro de 2022 invadiram e depredaram as sedes dos três Poderes numa ação classificada pelo Supremo como uma tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do estado democrático de direito.

Ao avaliar o que aconteceu naquele 8 de janeiro, 35% dos entrevistados disseram que a democracia brasileira não correu risco com a depredação dos prédios públicos. Para 26,5% a democracia brasileira correu algum risco naquele dia, e 31,9% avaliaram que o risco foi grande. Entre os entrevistados 48,1% afirmaram discordar e 42,8% concordar com as condenações de participantes dos atos de 8 de janeiro a penas superiores a 15 anos de prisão.

A pesquisa mensurou ainda a opinião dos eleitores sobre a motivação dos manifestantes para invadir e depredar as sedes do Congresso, Supremo e governo federal. Para 28,2% dos entrevistados, as depredações foram motivadas por fanatismo político e polarização, e 19,5% disseram que os agressores estavam motivados por uma tentativa de golpe de estado.

Fraude eleitoral foi apontado como motivo por 13,3% e 12,6% apontaram que foi por manipulação de terceiros. Entre os entrevistados, 7,7% disseram que o ato foi por patriotismo. As opções foram citadas espontaneamente pelos entrevistados.

Para 47,5% dos entrevistados não houve omissão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no combate à atuação dos manifestantes em 8 de janeiro. Para 39,2% houve omissão do presidente.

A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais para mais e para menos. a taxa de confiança é de 95%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/para-52-dos-entrevistados-prisao-de-bolsonaro-seria-injusta-diz-pesquisa/

Para 52% dos entrevistados, prisão de Bolsonaro seria injusta, diz pesquisa

2024-02-09