Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2024

Quanto ao valor do ticket médio, a pesquisa de vendas do dia dos pais trouxe o valor de R$ 307,00. Foto: EBC Quanto ao valor do ticket médio, a pesquisa de vendas do dia dos pais trouxe o valor de R$ 307,00. (Foto: EBC) Foto: EBC

De acordo com o levantamento realizado pelo Sindilojas Porto Alegre, mais da metade dos respondentes venderam, no Dia dos Pais, mais ou de forma igual ao último ano. Segundo os dados obtidos, 39,2% aumentaram suas vendas e 22,9% disseram ter mantido o volume em relação a 2023.

A parcela que respondeu ter vendido menos ficou em 32,4%. As justificativas mais citadas por esses que disseram ter vendido mais, são, em ordem, a seguinte: aumento do frio (37,5%); bom movimento nos locais (20,7%); reposição de itens doados (13,8%).

Quanto ao valor do ticket médio, a pesquisa de vendas do dia dos pais trouxe o valor de R$ 307,00. Outro aspecto que a pesquisa não deixou de fora é sobre a época de maior movimento de compras. A própria semana que antecede o Dia dos Pais foi o período de movimento mais intenso, com 62,2% das citações. A véspera, no sábado, dia 10, com 25,7%, vem em seguida na preferência de quem respondeu a pesquisa. A 1ª semana de agosto como escolha para a compra de Dia dos Pais aparece na lista com 8,1% das respostas.

Forma de pagamento mais usada pelo consumidor

-Parcelado no cartão de crédito: 75,7%

-À vista no débito: 14,9%

-Cartão de crédito em 1 vez: 2,7%

-À vista pelo Pix: 2,7%

-À vista em dinheiro: 1,3%

Físico x online

Sobre vendas em lojas físicas e online, a maioria, 56,8% mencionou que vendeu em ambos os locais. Outros 43,2% citaram que a venda se deu exclusivamente na loja física. Entre os canais online, o WhatsApp, com 54,8% lidera a lista. Em seguida aparecerem os sites de lojas com 33,3%, Instagram, com 9,5%, e o Mercado Livre com 2,4%.

A forma de pagamento mais utilizada para àqueles que efetuaram compras pelo online ficou assim:

-Pix: 52,4%

-Link de pagamento: 40,5%

-Cartão de Crédito: 7,1%

A pesquisa revelou, ainda, quais foram os produtos mais comprados no comércio de Porto Alegre. No vestuário, destaca-se as tradicionais camisetas. Na parte dos acessórios, carteira foi o item mais vendido. Tênis foi o preferido na área dos calçados e produtos para barba no item relacionado a cosméticos, perfumaria e produtos de higiene.

Na análise de Arcione Piva, presidente da entidade, os dados trazem o otimismo esperado para a data, após uma retomada lenta e gradual do comércio. “O ticket médio mais alto neste ano revela que os muitos dias de frio intenso na capital tenham feito a procura por casacos aumentaram, item que eleva o valor da compra, assim como, a reposição de itens doados”. Arcione ainda destacou um sentimento. “Mostrando uma retomada, podemos afirmar que o dia dos pais trouxe um certo alívio e esperança aos lojistas”.

2024-08-15