Política Para abrir espaço no governo ao Centrão, Lula estaria disposto a criar Ministério da Micro e Pequena Empresa

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

Lula já teria pedido os estudos para a criação do novo ministério. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está mesmo disposto a criar o Ministério da Micro e Pequena Empresa para ajudar a abrir espaço na Esplanada dos Ministérios para o Centrão. A ideia é colocar a nova pasta nas negociações.

Segundo um interlocutor de Lula, ele já pediu os estudos para a criação do novo ministério, que ficaria também com o Sebrae vinculado à pasta, uma forma de dar mais atratividade para a área.

Como, a princípio, Republicanos não quer esse ministério, ele pode ser oferecido ao Progressista. Ou, então, transferir algum ministro atual para a nova pasta, como o de Portos e Aeroportos, Márcio França, para que seja aberto espaço para o Centrão.

A informação sobre a ideia de criar a nova pasta foi revelada pela colunista do g1 Daniela Lima.

Nomes já acertados

Lula já definiu os nomes dos ministros do Centrão que irão para o governo: André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Rep-PE). Falta definir o ministério de cada um.

As duas legendas gostariam de manter o formato original proposto ao governo, os ministérios do Desenvolvimento Social e o de Esportes, mas Lula resiste a entregar a pasta do Bolsa Família e não quer demitir Ana Moser.

Depois de voltar do Paraguai, o presidente pode se encontrar nesta quarta-feira (16), com o presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira.

A ideia é tentar fechar as negociações nesta semana, para que o Congresso vote as principais medidas da agenda econômica do governo.

Haddad

Interlocutores do presidente destacam ainda que Lula tem agora também a missão de acalmar o clima dentro da Câmara dos Deputados, depois que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu declarações que irritaram os deputados.

Ele disse que a Câmara tem muito poder e não pode humilhar o Senado nem o Executivo. Diante da repercussão negativa, Haddad ligou para Lira para se explicar e, a pedido do presidente da Câmara, deu uma entrevista recuando na sua fala.

A avaliação dentro do governo é que o episódio acaba dando mais munição para PP e Republicanos nas negociações para reforçarem oficialmente a base aliada do governo Lula dentro do Congresso.

