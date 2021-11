Porto Alegre Para ampliar o número de imunizados contra o coronavírus, Porto Alegre realiza a Parada da Vacina

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Durante as abordagens, não haverá qualquer tipo de fiscalização dos condutores e de seus veículos Foto: Gustavo Roth/EPTC/PMPA Durante as abordagens, não haverá qualquer tipo de fiscalização dos condutores e de seus veículos. (Foto: Gustavo Roth/EPTC/PMPA) Foto: Gustavo Roth/EPTC/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre realiza nesta sexta-feira (19) e no dia 26 deste mês uma operação especial para ampliar o número de vacinados contra a Covid-19 na Capital, que já é um dos mais altos do País.

Na ação, batizada de Parada da Vacina, motoristas e passageiros abordados por agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) serão convidados a se vacinar e terão a oportunidade de receber, na hora, a primeira ou segunda doses de CoronaVac, AstraZeneca ou Pfizer, além da dose de reforço. A ação conta com a a participação das secretarias municipais de Mobilidade Urbana e de Saúde e da Brigada Militar.

Durante as “blitzes”, não haverá qualquer tipo de fiscalização dos condutores e de seus veículos. As abordagens ocorrerão em locais com grande circulação de pessoas, das 21h até a meia-noite.

Nesta sexta-feira, a ação ocorre na avenida Goethe, no bairro Moinhos de Ventos, embaixo da passarela do Parcão. Na semana seguinte, a operação será realizada na rua José do Patrocínio, no bairro Cidade Baixa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre