Rio Grande do Sul Quase 240 municípios gaúchos têm mais de 90% da população adulta completamente vacinada contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2021

O município que atingiu esse percentual fica autorizado a adotar o comprovante de vacinação como recomendação, e não exigência, em todas as atividades Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini O município que atingiu esse percentual fica autorizado a adotar o comprovante de vacinação como recomendação, e não exigência, em todas as atividades. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Duzentos e trinta e seis municípios do Rio Grande do Sul– quase metade do total – têm mais de 90% da população adulta com o esquema vacinal completo contra o coronavírus (duas doses ou dose única).

O índice passou a ser considerado como corte para algumas atualizações em protocolos sanitários pelo governo do Estado. O município que atingiu esse percentual fica autorizado a adotar o comprovante de vacinação como recomendação, e não exigência, em todas as atividades, incluindo as de maior risco.

No entendimento do Gabinete de Crise, 90% de vacinados representa maior segurança quanto ao risco de contágio. Na média, o RS tem 83,5% da população adulta completamente vacinada.

“Os municípios que chegaram a 90% do esquema completo já vacinaram praticamente todas as pessoas. É o índice recomendado em qualquer campanha vacinal. Nesses locais, com esse contingente imunizado, as pessoas estão mais protegidas, por isso podemos colocar em prática esse novo modelo de diferenciar pelo andamento da vacinação”, disse a secretária da Saúde do RS, Arita Bergmann.

Dos 236 municípios gaúchos com mais de 90% da população com o esquema vacinal completo, 209 têm menos de 10 mil pessoas adultas (com 18 anos ou mais).

