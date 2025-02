Rio Grande do Sul Para compensar o adiamento do início do ano letivo, a secretaria de Educação do RS cogita reduzir o período das férias de julho

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











As aulas estavam previstas para começar nessa segunda-feira (10), com encerramento do ano letivo em 17 de dezembro. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após o adiamento do início do ano letivo da rede estadual de ensino por causa da onda de calor que afeta o Rio Grande do Sul, o governo do Estado cogita reduzir as férias de julho dos alunos. A informação foi confirmada pela secretária de Educação, Raquel Teixeira, em entrevista à Rádio Gaúcha.

“Temos sim as férias de julho em que a gente pode fazer o avanço dos dias letivos para que seja compensada essa semana anterior. Então, a gente está trabalhando com a ideia de reposição em julho”, disse Raquel.

As aulas estavam previstas para começar nessa segunda-feira (10), com encerramento do ano letivo em 17 de dezembro. Com o adiamento, a compensação é necessária por a Lei de Diretrizes e Bases da Educação exige que as escolas de educação básica de todo o País cumpram 200 dias letivos por ano.

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS) recorreu da decisão liminar que suspendeu o início do ano letivo na Rede Estadual de ensino e aguarda a decisão da Justiça. Caso não haja mudança na determinação judicial, as aulas terão início na próxima segunda (17).

O RS conta hoje com 2.320 escolas na Rede Estadual, que compreendem 700 mil alunos, em todos os municípios gaúchos. Ainda, 42% dos estudantes encontram-se em situação de vulnerabilidade social.

“As situações de infraestrutura das escolas, e até mesmo do calor, são diferentes em cada região do Rio Grande do Sul, por isso a importância do monitoramento por parte das coordenadorias regionais, que fazem uma avaliação individual da situação”, destaca.

Conforme informações do governo gaúcho, a Secretaria da Educação (Seduc) acompanhou todos os alertas e orientações da Defesa Civil e, por meio das coordenadorias regionais de educação, monitora as condições de atendimento nas escolas, tendo como prioridade a segurança dos alunos e profissionais da educação.

Nesse sentido, ainda conforme a pasta, na última sexta-feira (7), foi repassada às coordenadorias regionais orientação para adoção de medidas preventivas e avaliação das condições de fornecimento de energia elétrica e água potável nas escolas. A secretaria orientou, também, para ampliação da hidratação, fornecimento de alimentação leve na merenda escolar e suspensão de aulas de educação física.

A organização do calendário ocorreu em acordo com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime-RS) e com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do RS (Sinepe-RS).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/para-compensar-o-adiamento-do-inicio-do-ano-letivo-a-secretaria-de-educacao-do-rs-cogita-reduzir-o-periodo-das-ferias-de-julho/

Para compensar o adiamento do início do ano letivo, a secretaria de Educação do RS cogita reduzir o período das férias de julho

2025-02-10