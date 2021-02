Inter Para enfrentar o Flamengo, Inter deve pagar multa para ter Rodinei em campo

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Com dois jogos restantes no Campeonato Brasileiros, a movimentação no Inter se torna cada vez mais intensa. E para enfrentar o Flamengo, principal adversário na briga pelo título, o clube avalia a situação de Rodinei mas a tendência é que pague 1 milhão para ter o lateral-direito em campo, no próximo domingo (21), no Maracanã.

O jogador está emprestado pelo Flamengo ao Inter até maio desse ano, e entre os dois clubes ficou acertado que em caso de utilização do lateral contra o time carioca, a cláusula entraria em vigor. Portanto, a ideia inicial é da utilização do titular, mas dentro do clube ainda não há confirmações. No primeiro turno, Rodinei ficou de fora do empate em 2 a 2.

”O Inter parte para duas partidas decisivas e a decisão de quem vai jogar, quem não vai, nós teremos essa discussão conjuntamente a partir de agora. Mas o Inter não está preocupado com os valores, mas em buscar esse título.”, afirmou o presidente colorado, Alessandro Barcellos, após a partida contra o Vasco.

O discurso segue o mesmo padrão do técnico Abel Braga. Para Abel, o que se espera é a decisão da direção colorada, mas que ele espera e projeta contar com o lateral na partida do próximo domingo. Admirador do futebol de Rodinei, o técnico acha que, inclusive, ele merece estar na seleção dos melhores jogadores do campeonato.

”Gostaria de contar com toda a equipe. Quem sabe disso é a direção. Rodinei, acho que pelo campeonato, com certeza pode vir coisa muito boa para ele, terminar na seleção. Está em momento e forma extraordinários, força e velocidade incrível. É uma multa, ninguém soube hoje. Questão financeira. Vamos ver. A direção que vai resolver.”, disse Abel.

Com Rodinei como dúvida, a zaga preocupa ainda mais. O colorado perdeu o zagueiro Víctor Cuesta pelo terceiro cartão amarelo e portanto, está suspenso da partida contra o Flamengo. Rodrigo Moledo segue fora até meados da próxima temporada. Entretanto, à disposição ainda há Zé Gabriel, Matheus Jussá e Pedro Henrique, que disputam a vaga do argentino.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

