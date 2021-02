Além do problema com uma zaga pouco experiente, o treinador ainda conta com outra dúvida: a presença ou não de Rodinei. Se quiser contar com o lateral, o colorado tem de pagar uma multa de R$ 1 milhão para o Flamengo.

A partida do próximo domingo pode decidir o título do Campeonato Brasileiro. O Inter é líder com 69 pontos, seguido do Flamengo, com 68. O colorado só precisa de uma vitória para conquistar o título. Um empate leva a decisão para a última rodada do campeonato, no estádio Beira-Rio, contra o Corinthians.