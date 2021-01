Inter Para enfrentar o Fortaleza, Abel volta a contar com Yuri Alberto e Edenilson

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2021

Yuri Alberto ficou de fora da partida contra o Goiás, por suspensão. Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Após ficarem de fora da partida contra o Goiás, no último domingo (10), Yuri Alberto e Edenilson voltam a ficar à disposição do técnico Abel Braga para enfrentar o Fortaleza, no próximo dia 17, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E na manhã dessa quarta-feira (13), Abelão comandou um treino técnico no CT Parque Gigante, aproveitando a semana vazia de jogos para o colorado.

Junto com a comissão técnica, foi realizado um circuito de força, velocidade e resistência, seguido de um treino de posse de bola em campo reduzido. Mostrado nas redes sociais do clube, um vídeo onde Edenilson descontraía com grupo, quando recebeu um lançamento e brincou com a bola entre os pés.

Tá sem recurso o meu camisa 8. #VamoInter pic.twitter.com/9AkLS2pS7V — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 13, 2021

O volante volta à disposição da equipe após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, recebido na vitória de 2 a 0 sobre o Ceará. Yuri Alberto ficou de fora pelo mesmo motivo e volta para o time titular do Inter. Sem Thiago Galhardo, que teve uma lesão muscular na panturrilha esquerda, Yuri ganha ainda mais espaço e deve ser a referência no comando de ataque, atuando como centroavante.

Portanto, o provável time colorado tem:

Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.

Com cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o Inter ocupa a segunda posição na tabela de classificação, três pontos atrás do São Paulo, líder da competição.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

