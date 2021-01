Inter Yuri Alberto falou com exclusividade à Rádio Grenal e destacou o bom momento: ”Só penso em dar o meu máximo aqui no Inter”

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2021

O atacante colorado Yuri Aberto conversou com exclusividade com a reportagem da Rádio Grenal na tarde desta quarta-feira (13). Yuri é o artilheiro da era Abel Braga, com cinco gols, e deve ser o titular nesta sequência de jogos do Inter, já que Thiago Galhardo está lesionado. O jogador tem se firmado como titular cada vez mais na equipe colorada e é um dos principais responsáveis pela ascenção do colorado no Campeonato Brasileiro, que agora, ocupa a 2ª colocação, apenas 3 pontos do líder, São Paulo.

“Estou muito feliz, faz pouco tempo que cheguei aqui, cheguei em agosto, mas me adaptei bem ao grupo o pessoal me acolheu muito bem. Fiquei muito feliz com as chances que tive com o Coudet e as chances que venho recebendo com o Abel. Ele tem me dado muita oportunidade e confiança durante os jogos.”, destacou o jogador.

O atacante de 19 anos não teve uma alta sequências de jogos na titularidade, no entanto, Thiago Galhardo teve a confirmação de uma lesão muscular e deve ficar fora por um tempo. Portanto, quem assume a vaga e consequentemente a titularidade, é o garoto.

“Infelizmente, no último jogo ele (Thiago Galhardo) acabou sentindo. Vou orar pra ele para que ele se recupere o mais rápido possível, torço muito pelo Galhardo. Ele ajuda muito o grupo, faz falta para o grupo. Mas vamos continuar treinando, trabalhando e buscar os três pontos contra o Fortaleza que vão ser muitos importantes.”, disse.

Yuri chegou ao Beira-Rio ainda sob comando do técnico Eduardo Coudet. Na sequência, a saída do argentino e a chegada de Abel foram difíceis no quesito adaptação, como disse Yuri, no entanto, o jovem reconheceu o bom trabalho feito pelo técnico atual e o convívio entre os atletas do grupo. “É difícil a gente ter uma troca dessa. A gente estava desde o início do ano com o Coudet, é difícil o Abel chegar a gente ter que se adaptar na primeira semana, tem um tempo.“, disse.

“Graças a Deus, o grupo está muito fechado, está muito bom. O professor Abel tem passado muita experiência para nós e eu sou muito grato a ele.“, acrescentou.

O jogador também não descartou o sonho de ir jogar no velho continente mas foca no trabalho no Inter, como disse, o momento é de pensar e dar continuidade no que vem construindo no time colorado, buscando mais vitórias e conquistas. “Eu sonho em jogar na Europa, mas hoje eu estou muito feliz aqui no Inter e quero ganhar muitos títulos aqui no Internacional. Eu só penso em dar o meu máximo aqui no Inter. Muito feliz pelo momento que estou vivendo aqui.“, pontuou.

