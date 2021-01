Com a notícia da lesão do zagueiro Rodrigo Moledo, que rompeu o ligamento cruzado posterior do joelho direito e deve ficar afastado dos gramados por no mínimo seis meses, o técnico Abel Braga terá que escolher o substituto do zagueiro para o final da temporada. A primeira opção na linha hierárquica da defesa colorada é o jovem Lucas Ribeiro.

Aos 21 anos, o garoto deve receber a oportunidade de ter uma sequência na titularidade da zaga colorada e atuar ao lado de Victor Cuesta nas últimas nove rodadas do Campeonato Brasileiro. Lucas foi contratado em agosto do ano passado por empréstimo junto ao Hoffenheim, da Alemanha, e teve poucas oportunidades com o então técnico do Inter, Eduardo Coudet.

Em campo com a camisa colorada, até o momento, foram apenas cinco jogos. Com o antigo técnico, apenas um. Lucas Ribeiro voltou a ganhar oportunidade após a chegada de Abel Braga, quando ultrapassou Zé Gabriel na hierarquia dos zagueiros colorados. O zagueiro já substituiu Victor Cuesta e até mesmo Rodrigo Dourado, e agora será a opção para Rodrigo Moledo.