Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Na tarde desta quinta-feira (14), um dos médicos do Inter, Guilherme Caputo, concedeu entrevista coletiva para falar sobre a ruptura de ligamento cruzado do zagueiro Rodrigo Moledo. Caputo afirmou que o atleta vai precisar passar por um procedimento cirúrgico pela gravidade da lesão e que, se ela não fosse feita, prejudicaria o atleta. Além da cirurgia, Moledo terá que passar por sessões de fisioterapia e de recuperação física, o que pode deixar o zagueiro de seis a oito meses fora dos gramados.

Questionado sobre a preparação física colorada, Guilherme Caputo a destacou como excelente, dando como exemplo o fato de Rodrigo Moledo ter atuado contra o Goiás mesmo com a lesão no joelho. Além de falar sobre o zagueiro, o médico do Inter também falou que o atacante Thiago Galhardo se recupera bem da lesão muscular que teve na panturrilha.

O Inter volta a campo no domingo (17), às 20h30, no Beira-Rio contra a equipe do Fortaleza pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

