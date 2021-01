Inter Moisés analisa temporada e projeta sequência colorada: ”Vamos em busca do título”

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Com a ausência de Uendel, que está fora por lesão, quem vem assumindo cada vez mais seu lugar na titularidade da lateral-esquerda é Moisés. Contratado em 2020, o jogador vindo do Bahia teve alguns momentos de oscilação no início dos campeonatos, ainda com Eduardo Coudet. Hoje, vêm surprendeendo a torcida e garantindo ainda mais seu espaço.

”Muito feliz pelo momento da equipe, pelo meu momento que estou vivendo agora na temporada. Professor Abel vem me dando confiança, nossa dedicação no dia a dia tá sendo muito forte, estamos colhendo os frutos dos treinamentos, temos 5 vitórias consecutivas, com certeza estamos na briga; só 3 pontos do líder que é o São Paulo e já temos um jogo importante no domingo contra o Fortaleza, vamos estar muito concentrados, trabalhando para ajudar a equipe.”, disse Moisés.

Com a chegada de Abel Braga, muito se mudou no time colorado. Alguns foram para o banco, outros entraram no time titular e foi neste caso que Moisés agradeceu ao técnico. O lateral reconhece o bom trabalho feito pelo comandante que tem história no colorado, agradecendo a confiança depositada. ”Com certeza não só para mim, mas para todos nós jogadores tá sendo uma honra estar com o Abel. É um treinador que tem uma experiência, uma bagagem muito boa, é um ídolo aqui no clube, dispensa comentários.”

”Tem dado confiança para mim, mas para meus companheiros de trabalho, e quando você tem confiança do treinador, você fica mais a vontade para mostrar seu potencial.”, acrescentou.

Agora, o Inter segue na luta na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Fortaleza nesse final de semana com força máxima, buscando se aproximar ainda mais do líder São Paulo. Sobre, Moisés não deixou de citar o entrosamento da equipe e em como isso têm ajudado para maior facilidade tanto no ataque, como na defesa. No seu caso, quem o acompanha pelo lado esquerdo nas jogadas é Patrick.

”Dentro dessa temporada, procuramos o entrosamento máximo. Isso vêm acontecendo comigo e com o Patrick, vocês conhecem bem, a torcida conhece bem as características dele. Tem muita força, consegue ter vantagem. E eu ajudo ele na parte defensiva, tem sido bacana, espero que continuemos assim, todo nosso setor ali do lado esquerdo, para que possamos conquistar ainda mais.”, analisou o lateral.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

