Inter Inter apresenta novo gerente de Futebol Feminino

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2021

Apresentação do novo gerente de futebol feminino foi apresentado nesta quinta-feira (10) Foto: Mariana Capra/Internacional Foto: Mariana Capra/Internacional

A gerência do futebol feminino do Inter tem um novo nome: Leonardo Menezes, de 42 anos. O escolhido pela nova direção colorada, que assumiu neste início de 2021, tem experiência em gestão administrativa e financeira de instituições privadas, o profissional já trabalhou em outras áreas do clube, como o Celeiro de Ases, a Escola Rubra e os projetos sociais da FECI (Fundação de Esporte e Cultura do Internacional).

Graduado em Ciências Sociais, Menezes possui três especializações, sendo elas em Direito da Criança e do Adolescente, em Elaboração e Monitoramento de Projetos Socioculturais e em Gestão Profissional do Futebol. Ainda, cursou mestrado em Sociologia. Atualmente cursa a sua segunda graduação, em Administração, e o Curso de Gestão da CBF.

A apresentação do novo gerente de Futebol Feminino, bem como a divulgação do calendário de atividades de 2021 aconteceram na tarde de quinta-feira (14), no SESC, onde se reuniram as comissões técnicas das categorias principal, Sub-18, Sub-16 e Sub-14. Todos foram testados para Covid-19 e o resultado foi negativo.

O departamento de futebol feminino do Inter passou, neste início de ano, para a pasta de futebol do Inter. Ainda, terá Cláudio Curra como diretor das Gurias Coloradas.

O elenco se reapresenta para a temporada 2021 na segunda semana de fevereiro, na terça-feira (9).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

