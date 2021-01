Inter Alessandro Barcellos se reúne com governo do RS para oferecer instalações à vacinação contra Covid-19

15 de janeiro de 2021

Foto: Mariana Capra / S.C. Internacional

15 de janeiro de 2021

Na manhã dessa sexta-feira (15), a vacinação contra o coronavírus ganhou um espaço no futebol. O presidente colorado Alessandro Barcellos se reuniu com o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, com a intenção de oferecer as estruturas do clube para ajudar no processo de imunização da população.

”Com muita satisfação a gente recebe a diretoria do Sport Club Internacional, apresentando a sua disposição colocar toda estrutura física e todo apoio necessário para vacinação. Nós queremos superar logo esse quadro da pandemia, inclusive, para podermos voltar a ter os estádios com torcida.’‘, disse o governador.

Na última quinta-feira (14), o governo do estado afirmou estar preparado para receber e adquirir as doses da vacina contra o coronavírus, que serão adquiridas pelo Governo Federal, a partir da semana que vem.

Atualmente, a Secretária Estadual de Saúde registrou mais 91 mortes e 4.923 novos casos da doença nas últimas 24 horas. O Rio Grande do Sul chegou à marca de 9.790 mortes e 495.585 casos confirmados de coronavírus.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

