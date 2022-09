Inter Para enfrentar o Santos no Brasileirão, Inter terá mudanças no time

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Partida ocorre no sábado (1º), às 15h, no Beira-Rio, em Porto Alegre Foto: Luciano Lanes/PMPA (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter terá mudanças na sua escalação para o confronto diante do Santos, no sábado (1º), às 15h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, em mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro. Bustos e Johnny voltam a estar à disposição e Gabriel Mercado será desfalque pelo terceiro cartão amarelo recebido após o apito final.

Na lateral-direita, Bustos cumpriu suspensão e retoma naturalmente a titularidade. Johnny, que retornou da convocação da Seleção dos Estados Unidos, também volta imediatamente ao time, na vaga de Edenilson. No miolo de zaga, a tendência é de que Gabriel Mercado seja substituído por Rodrigo Moledo.

Mesmo com as três mudanças já esperadas, há possibilidade de o técnico Mano Menezes fazer outras mudanças. Daniel, titular do gol colorado e afastado por um trauma no olho direito, ainda não tem confirmação de retorno diante do Santos. Wanderson, que ainda se recupera de um desconforto muscular, também foi reavaliado na reapresentação do elenco, nesta quinta-feira (29).

O elenco colorado terá apenas dois treinos antes do enfrentamento com o Santos. Um provável Inter para enfrentar o Santos tem Keiller; Bustos, Vitão, Moledo e Renê; Gabriel, Johnny, De Pena, Alan Patrick (Mauricio) e Pedro Henrique; Alemão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter