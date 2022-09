Inter Inter vence o Mirassol por 3 a 1 e avança na Copa do Brasil Sub-20

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2022

Lucca se livra do goleiro para marcar e Allisson (ao fundo) comemora antes da bola entrar Foto: Jota Finkler Foto: Jota Finkler

O Internacional avançou na Copa do Brasil Sub-20 ao bater o Mirassol por 3 a 1, na tarde desta quarta-feira (28), em Alvorada. O Colorado venceu com gols de Lucas Ryan e Lucca (2x), e ainda teve o goleiro Anthoni como destaque, defendendo um pênalti e fazendo algumas belas defesas. Na próxima fase, o Celeiro enfrentará o Londrina, ainda sem datas definidas.

O jogo iniciou muito equilibrado, mas a primeira chance clara de gol veio com os visitantes. Aos 20 minutos, o goleiro Anthoni fez linda defesa em cobrança de falta. O susto deixou o Internacional mais alerta e, aos 29, veio o primeiro do Colorado. Lucas Ryan aproveitou rebote do goleiro, após conclusão de Lucca, e abriu o marcador. Dois minutos depois foi a vez de Lucca, novamente apanhando rebote do goleiro, anotar o segundo.

Antes do fim da primeira etapa, ainda teve uma cobrança de falta de Allison, que explodiu no travessão. No segundo tempo, o Colorado voltou disposto a liquidar a fatura. Aos 9 minutos, Lucca recebeu dentro da área, se livrou do goleiro e partiu para a festa com os reservas que aqueciam atrás do gol.

Depois do 3 a 0, o Mirassol resolveu entrar na partida. Aos 15, Anthoni defendeu penalidade cobrada por Reinaldo. O mesmo não aconteceu aos 21 minutos, quando, em nova penalidade máxima, os visitantes descontaram. Arilton venceu Anthoni na cobrança e deixou seu time animado. Ainda houve tempo para o Colorado desperdiçar chances de ampliar o marcador, testar sua parte defensiva, que também sofreu ameaças, e sacramentar a classificação.

O Colorado atuou com Anthoni; Allan Aniz, Samuel, Lucas Ryan e Rangel; Lukayan (Moretti), Gustavo, Matteo (Vitinho) e Allison (Jhonatan Kauan); Enzo (Tortello) e Lucca (Luiz Felipe).

