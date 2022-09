Grêmio Grêmio prepara dupla de zaga inédita e terá a volta de Kannemann no confronto contra o Sampaio Corrêa pela Série B

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Kannemann (foto) está recuperado de lesão na panturrilha esquerda. O argentino terá ao seu lado a parceria de Natã Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Contra o Sport, na última rodada, o Grêmio conseguiu ficar sem ser vazado depois de nove jogos consecutivos com, pelo menos, um gol sofrido. Mas o técnico Renato Portaluppi se vê obrigado a escalar uma dupla de zaga inédita na Série B do Brasileirão e manter o rendimento.

O Tricolor encara o Sampaio Corrêa na noite desta sexta-feira (30). As equipes se enfrentam a partir das 19h, no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão, pela 32ª rodada da competição. A equipe gaúcha é vice-líder do campeonato, com 53 pontos.

Para a partida, o treinador conta com o retorno de Kannemann, recuperado de lesão na panturrilha esquerda. O argentino terá ao seu lado a parceria de Natã. Os dois já jogaram juntos na Recopa Gaúcha, na vitória sobre o Glória, porém em uma formação com três zagueiros, com Rodrigues.

Esta foi a única vez que dividiram o gramado, portanto na Série B será uma dupla de zaga de inédita. Em 2022, além da competição estadual, o zagueiro argentino atuou em mais três partidas na Série B. Com ele em campo, são dois empates e duas vitórias.

O argentino não joga desde o dia 13 de junho. Até sexta-feira, serão 109 dias longe dos gramados. Recuperado, o atleta volta para a reta final da Série B já com outro nome no comando técnico do clube, mas um velho conhecido. Segundo Renato, o zagueiro está pronto para entrar em campo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio