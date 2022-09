Porto Alegre Porto Alegre inicia Outubro Prata com mutirão de serviços para idosos

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Mês terá ações voltadas para garantia dos direitos e qualidade de vida Foto: Robson Da Silveira/PMPA Porto Alegre, RS, 01/10/2021, Nesta sexta-feira, 1º, teve início a programação do Mês do Idoso em Porto Alegre, com uma ação integrada da prefeitura, com as secretarias de Desenvolvimento Social (SMDS), Saúde (SMS), Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ), da Cultura (SMC) e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Aconteceram atividades presenciais para facilitar a vacinação, incentivar a atividade física e dar orientações sobre direitos da pessoa idosa, também houve atrações musicais. Local: Associação de Moradores Vila Elizabeth e Parque (Av. 21 de Abril, 792 - Sarandi) Foto: Robson Da Silveira/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura preparou uma programação especial para comemorar o Outubro Prata, com ênfase nas políticas públicas para população idosa. Nesta segunda-feira (03), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social promove o evento Pessoas Idosas: Eu Cuido, Eu Respeito, no Centro Histórico.

A atividade começa com uma caminhada orientada da Praça da Alfândega (em frente ao Banrisul) em direção ao Largo Glênio Peres, com concentração às 9h e início às 9h30.

No largo, das 10h às 16h, diversas entidades disponibilizarão atendimentos gratuitos, como orientações jurídicas, de saúde e entretenimento. A ação é realizada pela Coordenação de Direitos do Idoso em parceria com o Conselho Municipal do Idoso.

Para a coordenadora de Direitos do Idoso, Cassia Kuhn, esta é uma oportunidade de conscientizar sobre os direitos e as políticas específicas. “O primeiro dever da sociedade é reconhecê-los como seres humanos dignos de todo o respeito e gratidão, todos os dias do ano”, afirma Cassia.

No sábado, 1º de outubro, quando se comemora o Dia Internacional da Pessoa Idosa, a Câmara Municipal de Porto Alegre, por meio da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, realiza solenidade de abertura das comemorações do Outubro Prata, em parceria com o Comui e a SMDS. A cerimônia começa às 14h30, no Plenário Ana Terra (avenida Loureiro da Silva, 255) e é aberta ao público.

Programação

Ao longo do mês de outubro foram planejadas diversas atividades com o Conselho Municipal do Idoso e as instituições que atendem pessoas idosas em Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre