Política Para evitar prisão e se lançar candidato em 2026, Bolsonaro planeja reação em quatro frentes

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2025

O plano dos articuladores de Bolsonaro é mostrar que o avanço da direita será uma realidade em 2026. (Foto: Reprodução)

Prevendo que o inquérito do golpe avançará rapidamente no Supremo Tribunal Federal (STF), o núcleo mais próximo de Jair Bolsonaro (PL) planeja reagir em múltiplas frentes nos próximos meses. O plano é criar um ambiente que dificulte uma ordem de prisão e possa abrir caminho para torná-lo apto às eleições de 2026.

As ações estão sendo pensadas de forma a “proteger o líder”, como descreveu um aliado do ex-presidente.

No front da política, o grupo pretende intensificar as articulações para aprovar a anistia aos presos do 8 de janeiro e alterações na Lei da Ficha Limpa, reduzindo o tempo em que um condenado fica barrado de disputar eleições.

Na avaliação do entorno de Bolsonaro, o novo comando do Congresso já deu sinalizações de que pode contribuir para o avanço da pauta. A costura tem sido feita também nos bastidores com presidentes de partidos do centrão, que se mostram simpáticos à ideia, afirmam bolsonaristas.

Sem instância recursal acima do STF, o grupo de Bolsonaro avalia acionar cortes internacionais para apelar contra o que entendem ser um processo falho conduzido pela Justiça brasileira. Na visão de interlocutores do ex-presidente, essa seria uma forma de dar musculatura a uma desejada pressão internacional, que seria capitaneada por países com governos de direita.

Os bolsonaristas dizem que esperam ainda ajuda do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eles contam não só medidas que podem causar problemas ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, mas com ações mirando o próprio STF. Eles citam o fato de a Trump Media ter entrado na Justiça da Flórida contra o ministro Alexandre de Moraes por suposta violação à soberania americana.

Parte do xadrez envolve mobilizar as ruas, dizem interlocutores de Bolsonaro. O ato convocado para o Rio de Janeiro no próximo do mês será o primeiro de uma série de manifestações que devem ser preparadas para fustigar o governo petista.

Os bolsonaristas entendem que, ao antecipar 2026, eles aumentam as chances de blindar Jair Bolsonaro de uma prisão e de livrá-lo da inelegibilidade mais à frente.

Ainda que queiram as ruas cheias, aos bolsonaristas não interessa nesse momento incensar o coro por um processo de impeachment de Lula, tema que vem ganhando força em alguns grupos de direita.

O plano é dizer que, tirar o petista, significa dar o país ao “amigo do Alexandre de Moraes”, em referência ao vice-presidente Geraldo Alckmin.

Para o núcleo duro do ex-presidente, todos esses movimentos juntos podem criar um ambiente que leve, por exemplo, a uma dosimetria de pena mais favorável a Bolsonaro. A depender da decisão, ele poderia ficar livre da prisão.

Além disso, as múltiplas ações ajudam a empurrar o Congresso a aprovar a agenda de interesse do grupo. A ideia de que o projeto da anistia e a mudança na Ficha Limpa podem “pacificar” o país é um argumento que vem sendo repetido nos bastidores.

O plano dos articuladores de Bolsonaro é mostrar que o avanço da direita será uma realidade em 2026 e, caso o STF siga irredutível em seu caminho para tirar o ex-presidente do jogo eleitoral, a retaliação será inevitável. As informações são do jornal O Globo.

