Colunistas Para liberar dinheiro a países amigos, BNDES corta financiamentos para crédito agricola no Brasil

Por Flavio Pereira | 9 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Aloizio Mercadante e Lula na cerimônia de posse do BNDES, na segunda-feira (6): corte de linhas de crédito ao setor rural. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A afirmativa do então candidato Lula de que “o agro é fascista” foi materializada esta semana, com a decisão do BNDES, de cortar as principais linhas de crédito destinadas ao financiamento e custeio do agronegócio no Brasil. A justificativa do presidente do BNDES, Alozio Mercadante, chega a ser infantil: “o Brasil não pode ser só a fazenda do mundo”. A decisão do BNDES, que soa como vingança aos produtores rurais que teriam apoiado a candidatura de Jair Bolsonaro, afeta a todo o segmento e acontece no mesmo momento em que o governo anuncia que vai abrir espaços para que o banco de desenvolvimento volte a financiar obras em países amigos, preferencialmente governados pela esquerda. O agro tem sustentado a balança comercial positiva do Brasil nos últimos anos, competindo com países onde o produtor rural é altamente subsidiado por governos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social suspendeu desde segunda-feira (6) os pedidos de financiamento e contratação referentes ao ano agrícola 2022/23. Algumas linhas de créditos já haviam sido paralisadas em 2022 e retomadas desde primeiro de fevereiro deste ano, com o anúncio de quase R$ 3 bilhões a mais. Segundo as informações do jornal Valor Econômico, a medida adotada pelo BNDES afeta ainda os seguintes pontos:

– Linhas do Pronaf matrizes e reprodutores;

– Pronaf tratores e colheitadeiras;

– Programa nacional de apoio ao médio produtor rural (Pronamp);

– Programa para a adaptação à mudança do clima e baixa emissão de carbono na agropecuária (ABC+);

– Programa para construção e ampliação de armazéns (PCA);

– Programa de financiamento à agricultura irrigada e ao cultivo protegido (Proirriga); e

– Programa de capitalização de cooperativas agropecuárias (Procap-agro giro).

Criado em Brasília grupo de apoio aos atingidos pela estiagem no RS

A mobilização da bancada federal gaúcha em Brasília, em apoio ao governo gaúcho e às lideranças do setor rural, conseguiu sensibilizar o governo federal para socorro com medidas imediatas de atendimento às famílias atingidas pela estiagem e também aos produtores rurais do estado. O secretário de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, deputado Ronaldo Santini, relata que mais da metade das prefeituras do Rio Grande do Sul já decretaram situação de emergência em função da estiagem no estado. Além do Ministério da Agricultura e do MDA (Ministério do Desenvolvi mento Agrário), também deverão compor o grupo os Ministérios da Integração Nacional e da Fazenda.

Deputados gaúchos pedem à CGU que investigue posse de Prates na Petrobras

Os deputados federais gaúchos Maurício Marcon (Pode-RS) e Marcel Van Hattem (Novo-RS) assinam o ofício encaminhado à Controladoria Geral da União, pedindo que seja examinado o conflito legal da indicação do ex-senador petista Jean Paul Prates para a presidência da Petrobras. Justificam que o ex-senador não poderia assumir a presidência da Petrobras, pois além de ter cargo político, atuou no setor privado de gás e petróleo, trazendo o risco de conflito de interesses, o que afronta a Lei das Estatais. O documento é assinado também pelos deputados Deltan Dallagnol (Pode-PR), Luiz Lima (PL-RJ), Adriana Ventura (Novo-SP), Luiz Philipe Orleans e Bragança (PL-SP), Joaquim Passarinho (PL-PA), Alfredo Gaspar (União-AL), e Alexandre Guimarães (Rep-TO).

Sérgio Ilha Moreira, interlocutor da área militar

Deputado Emérito do Rio Grande do Sul, depois de cumprir diversos mandatos como deputado estadual, Sérgio Ilha Moreira se mantém ativo como conselheiro e interlocutor de vários grupos políticos. Filho do saudoso general Ibá Ilha Moreira, Sérgio mantém forte interlocução com a área militar, e lamenta que os recentes episódios políticos, tenham repercutido negativamente na imagem de oficiais generais com trajetórias impecáveis nas Forças Armadas. Ilha Moreira comenta em particular, que o ex-comandante do Exército general Edson Leal Pujol, discípulo do também ex-comandante general Villas-Boas, “mantém até hoje uma forte liderança e prestígio dentro das Forças Armadas”. Segundo Sergio Ilha Moreira, “muitas narrativas deturpadas, que enfraqueceram a imagem dos militares, ainda carecem de uma análise séria e isenta sobre o papel importante que eles exerceram em momentos críticos vividos pelo país recentemente”.

Gustavo Victorino confirma posição independente

Deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul, – 112.920 votos – o advogado e jornalista Gustavo Victorino, reafirmou ontem sua postura de independência em relação aos governos federal e estadual. Victorino é comentarista da Rádio e TV Pampa.

Dentro da bancada estadual do Republicanos, de cinco deputados, Victorino foi o único que recusou a cota de indicações de cargos oferecida pelo governo do estado. Segundo ele, “isso me garante a independência, que volto a dizer, não pode ser confundida com oposição. Votarei sempre com as minhas convicções, pensando no melhor para o meu estado”.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/para-liberar-dinheiro-a-paises-amigos-bndes-corta-financiamentos-para-credito-agricola-no-brasil/

Para liberar dinheiro a países amigos, BNDES corta financiamentos para crédito agricola no Brasil