Bruno Laux Viagem à Washington

Por Bruno Laux | 9 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O presidente Lula viaja nesta quinta para Washington, nos Estados Unidos. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O presidente Lula viaja nesta quinta-feira para Washington, nos Estados Unidos. Acompanhado de alguns ministros, ele deve cumprir agenda com parlamentares estadunidenses na próxima sexta-feira, quando ao final do dia irá se reunir na Casa Branca com o presidente dos EUA, Joe Biden.

Viagem à Washington II

No encontro com Joe Biden, o presidente Lula deve discutir, dentre outros assuntos, questões ambientais e de dinamização da economia. Além disso, o fortalecimento da democracia e dos direitos humanos, e a guerra entre Rússia e Ucrânia, também devem estar em foco na conversa.

EUA no Brasil

O vice-presidente Geraldo Alckmin recebeu em Brasília nesta quarta-feira a nova embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley. No encontro foram discutidos assuntos em comum entre as nações, com destaque para a redução de emissões de carbono e a integração de cadeias produtivas.

Ajuda humanitária

O presidente Lula autorizou o envio de ajuda humanitária do Brasil para os governos do Chile e da Turquia. R$ 13,5 milhões em recursos devem ser encaminhados às nações, que recentemente sofreram com desastres naturais.

Banco do BRICS

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, solicitou a saída de Marcos Troyjo da presidência do Banco do Brics. A ex-presidente Dilma Rousseff está sendo cotada para substituí-lo no cargo.

CEITEC

O presidente Lula determinou nesta quarta-feira a criação de um grupo de trabalho para analisar a reversão do processo de extinção da CEITEC. A estatal, com sede em Porto Alegre, atua na área de semicondutores e havia tido sua liquidação autorizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em dezembro de 2020.

Parceria

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou nas redes sociais que deve trabalhar em parceria com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para tornar o Plano Safra uma base de fortalecimento da agricultura de baixo carbono. Ele aposta na transição do setor para fazer do país uma potência ambiental e agrícola.

Ministro do TCU

O Senado aprovou nesta quarta-feira a nomeação do deputado federal, Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR), como ministro do Tribunal de Contas da União. A indicação já havia sido aprovada na Câmara dos Deputados, com o total de 239 votos favoráveis.

Laudo psiquiátrico

O senador Marcos do Val divulgou um laudo psiquiátrico que atesta sua aptidão para continuar com o mandato parlamentar no Senado. Ele realizou o exame após colegas questionarem sua saúde mental, em função das recentes declarações sobre uma suposta organização de golpe de estado.

Xenofobia

O senador Humberto Costa (PT-PE) entrou com uma ação contra o deputado federal Maurício Marcon (Podemos-RS), para investigá-lo por xenofobia e racismo. Recentemente o deputado gaúcho escreveu ofensas ao estado da Bahia nas redes sociais, enquanto discursava sobre um suposto desinteresse do povo nordestino por política.

Estiagem em pauta

A comitiva de secretários do RS presente em Brasília esteve em audiência nesta quarta-feira com os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, discutindo sobre a estiagem que ocorre no estado gaúcho.

Estiagem em pauta II

Durante a audiência foram debatidas e analisadas demandas de políticas estruturais na contenção dos impactos da falta de recursos hídricos no RS. Atualmente, mais da metade dos municípios gaúchos já decretaram situação de emergência em função da estiagem.

Crítica

O deputado estadual Adão Pretto (PT-RS) criticou a gestão do governador Eduardo Leite em relação à estiagem no RS. Ele afirmou na tribuna da Assembleia que o governo estadual possui falta de planejamento, e que apesar de firmar uma série de promessas, não apresenta ações efetivas.

Estreitando relações

O presidente da Assembleia do RS, deputado Vilmar Zanchin (MDB), está realizando uma série de conversas com representantes dos demais poderes no estado. Ele busca estreitar relações entre as instituições, oferecendo uma convivência harmônica de trabalho em conjunto entre os órgãos estaduais.

Vacinas

O Rio Grande do Sul recebe nesta quinta-feira o primeiro lote da vacina bivalente contra a covid-19. O imunizante, destinado inicialmente para idosos, oferece proteção contra a variante original da doença, assim como às cepas posteriores.

Prevenção à AIDS

A Secretaria Estadual da Saúde lançou nas redes sociais uma campanha de prevenção ao HIV/aids no carnaval de 2023. Composto de cards e vídeos informativos, o movimento busca conscientizar os foliões acerca da doença.

Homenagem

A sede da Prefeitura Municipal passará a se chamar “Centro Administrativo Municipal Guilherme Socias Villela”. A proposta, idealizada pelo Executivo, foi aprovada pela Câmara Municipal nesta quarta-feira e presta homenagem a um ex-prefeito de Porto Alegre.

Feirão digital

A prefeitura da capital promove no mês que vem o Feirão Digital, um projeto em parceria com a plataforma Share, que deve capacitar 500 pessoas para a veiculação de suas empresas na internet. Interessados em participar do projeto, podem realizar sua inscrição até o próximo dia 3, no site da Prefeitura Municipal.

Ampliação de vagas

O município de Porto Alegre assinou junto à Defensoria Pública do Estado um aditivo a um acordo firmado no ano passado, que garante mais 300 vagas para a educação infantil em entidades privadas da capital. A medida busca atender o aumento da demanda por vagas nesta faixa escolar.

Bicicletas compartilhadas

Uma nova proposta de serviço de bicicletas compartilhadas foi oferecida para o município de Porto Alegre. Ofertado pelo Consórcio Mobilidade Compartilhada, se aprovado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o credenciamento deve somar mais 220 bicicletas compartilhadas em estações fixas na capital.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/viagem-a-washington/

Viagem à Washington