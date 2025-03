Política Para não entrar no ano eleitoral de 2026, o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu ritmo acelerado ao Supremo para decidir se Jair Bolsonaro e mais 7 aliados se tornarão réus no inquérito do golpe

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Bolsonaro comparou a velocidade do processo à “velocidade da luz” Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Bolsonaro comparou a velocidade do processo à “velocidade da luz”. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro Alexandre de Moraes estabeleceu ritmo acelerado ao Supremo Tribunal Federal (STF) para decidir se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete aliados se tornarão réus no inquérito do golpe. Menos de cinco horas depois de receber a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), ele liberou o caso para julgamento na 1ª Turma. A data foi marcada em seguida pelo ministro Cristiano Zanin: 25 de março.

A velocidade surpreendeu magistrados e a defesa de investigados. Agora, a expectativa entre eles é que a ação penal – etapa seguinte do processo que decide condenações e penas como prisão – seja concluída entre setembro e dezembro, para não entrar no ano eleitoral de 2026.

A finalização é possível porque o julgamento será fatiado por núcleos de atuação descritos pela PGR na denúncia. Neste momento avança a avaliação sobre o núcleo 1 que envolve denunciados que tinham cargos de destaque na gestão Bolsonaro.

É neste grupo também que estão nomes ligados ao cenário eleitoral bolsonarista. Além do ex-presidente, a lista dos outros 7 denunciados tem o deputado federal Alexandre Ramagem, o general Walter Braga Netto, que concorreu como vice de Bolsonaro em 2022, e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que cogitou candidatura naquele ano.

Completam o núcleo: os ex-ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira (Defesa), o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e o tenente-coronel Mauro Cid.

Para a Procuradoria, Bolsonaro e sete aliados integram o “núcleo crucial” da “organização criminosa” que tentou dar um golpe de Estado no País em 2022.

O ex-presidente Jair Bolsonaro reclamou, nessa quinta-feira (13), da velocidade com que o Supremo está conduzindo a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra ele, por uma suposta tentativa de golpe de Estado.

Ele comparou a velocidade do processo à “velocidade da luz”, observando que isso só ocorre “quando o alvo está em 1º lugar em todas as pesquisas de intenção de voto para Presidente da República nas eleições de 2026”.

Bolsonaro afirmou que a Justiça brasileira tem “índices que impressionam negativamente”, mas destacou que um “inquérito repleto de problemas e irregularidades” está indo a julgamento “em apenas 1 ano e 1 mês”.

O julgamento, marcado para o próximo dia 25 de março pelo presidente da Primeira Turma do STF, ministro Cristiano Zanin.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Bolsonaro ainda citou o caso do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusado de tentar anular a eleição presidencial de 2020 e pela invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. O ex-presidente brasileiro afirmou que a “perseguição” contra Trump levou quase cinco anos para se converter em denúncia formal, e que, após a denúncia, os processos foram “reduzidos a pó” pela “escolha soberana” do povo americano. (Estadão Conteúdo e InfoMoney)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/para-nao-entrar-no-ano-eleitoral-de-2026-o-ministro-alexandre-de-moraes-estabeleceu-ritmo-acelerado-ao-supremo-para-decidir-se-jair-bolsonaro-e-mais-7-aliados-se-tornarao-reus-no-inquerito-do-golpe/

Para não entrar no ano eleitoral de 2026, o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu ritmo acelerado ao Supremo para decidir se Jair Bolsonaro e mais 7 aliados se tornarão réus no inquérito do golpe

2025-03-14