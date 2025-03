Brasil Preço dos alimentos: veja o que pode ficar mais barato com imposto zerado

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











A inflação dos alimentos é uma das principais preocupações do governo Lula no momento Foto: Reprodução A inflação dos alimentos é uma das principais preocupações do governo Lula no momento. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Começou a valer nesta sexta-feira (14) o imposto zero para importação de alguns alimentos como carne, açúcar, milho e café. O objetivo do governo federal é tentar baratear o preço desses itens, que estão pressionados pela inflação.

Na quinta (13), o Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (Camex), órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, aprovou, por unanimidade, a decisão de zerar o imposto de importação.

A inflação dos alimentos é uma das principais preocupações do governo Lula no momento, porque tem um grande impacto em como a população enxerga a gestão.

Segundo especialistas, esse é um dos fatores que contribuem para a crise de popularidade que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta atualmente.

Essa e outras medidas para tentar baratear o preço dos alimentos foram anunciadas pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin, na semana passada.

Veja, abaixo, como ficam as tarifas de importação:

* Carne

Tarifa de importação atual: 10,8%

Nova tarifa: 0%

* Café

Tarifa de importação atual: 9%

Nova tarifa: 0%

* Açúcar

Tarifa de importação atual: 14%

Nova tarifa: 0%

* Milho

Tarifa de importação atual: 7,2%

Nova tarifa: 0%

* Azeite

Tarifa de importação atual: 9%

Nova tarifa: 0%

* Óleo de girassol

Tarifa de importação atual: até 9%

Nova tarifa: 0%

* Sardinha

Tarifa de importação atual: 32%

Nova tarifa: 0%

* Biscoitos

Tarifa de importação atual: 16,2%

Nova tarifa: 0%

* Massas alimentícias (macarrão)

Tarifa de importação atual: 14,4%

Nova tarifa: 0%

Alckmin foi questionado sobre o impacto das medidas nos produtores nacionais, que vão ter que lidar com um produto mais barato vindo de fora.

“Nós entendemos que não [vai prejudicar o produtor brasileiro]. Você tem períodos de preços mais altos, mais baixos. Nós estamos em um período em que reduzir o imposto ajuda a reduzir preços. Você está complementando”, disse Alckmin.

Os alimentos que terão a alíquota zerada são importados em pouca quantidade pelo Brasil, segundo o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello. Por isso, a isenção não deve gerar grande perda ao governo.

“Vários desses produtos têm um nível de importação pequeno, exatamente porque eles têm uma tributação sobre a importação elevada. O objetivo dessas medidas é aumentar a competição, a competitividade e, portanto, reduzir preços internos”, afirmou.

Ele ressaltou, no entanto, que as previsões de impacto financeiro, tanto para o governo quanto para os consumidores, ainda não estão concluídas.

Ainda, o governo pretende ampliar o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), que permite que produtos como leite, mel, ovos e carnes inspecionados em municípios e Estados possam ser vendidos em todo o País.

A meta é passar de 1.550 registros para 3.000 no sistema, o que pode trazer mais competitividade e redução de custos no setor de proteína animal.

Com a mudança, os produtores de leite líquido, mel e ovos cadastrados nos sistemas municipais de inspeção poderão ser vendidos para todo o Brasil. Há possibilidade de que essa flexibilização também seja feita para outros produtos.

O governo quer reforçar os estoques públicos de alimentos básicos para ajudar a segurar a alta de preços em momentos críticos, garantindo oferta e estabilidade.

Os financiamentos do Plano Safra devem priorizar a produção de itens que compõem a cesta básica, com mais estímulo para produtores rurais que abastecem o mercado interno. As informações são do portal de notícias g1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/preco-dos-alimentos-veja-o-que-pode-ficar-mais-barato-com-imposto-zerado/

Preço dos alimentos: veja o que pode ficar mais barato com imposto zerado

2025-03-14