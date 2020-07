Esporte A Fórmula 1 se reestrutura para o início da temporada 2020 neste domingo

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

Mecânicos da AlphaTauri no GP da Áustria 2020. (Foto: Divulgação/F1)

Falta pouco para a Fórmula 1 voltar após quase quatro meses de interrupção devido a pandemia do coronavírus. Porém, para garantir um retorno seguro, a categoria precisou desenvolver um protocolo rígido que visa mitigar as chances de transmissão da Covid-19 nos circuitos e que já está valendo para o GP da Áustria, que será realizado neste domingo, dia 5.

As medidas desenvolvidas com observação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Comitê Olímpico Internacional (COI) incluem, além do uso obrigatório de máscara, o distanciamento social – sobretudo entre repórteres, mídia e pilotos –, a adesão às videoconferências, a abolição dos motorhomes e a redução na quantidade de funcionários.

Motorhomes substituídos por módulos

Estrutura propicia higienização e distanciamento social, além de aumentar o espaço livre no paddock no Circuito de Spielberg.

Segurança em entrevistas

A proximidade física do contato entre jornalistas e pilotos foi substituída por placas, distanciamento e chamadas de vídeo.

Mensagens de cuidado

Equipes e organização da prova espalharam pelo Circuito de Spielberg cartazes que lembram necessidade de distanciamento, higienização de mãos e uso de máscara.

Arquibancadas cobertas

Sem a presença do público, arquibancadas do Circuito de Spielberg foram cobertas com banners dos pilotos. Outras imagens mostram banner da campanha “We Race as One”, iniciativa da Fórmula 1 pela inclusão e diversidade no esporte.

Mais espaço

As robustas estruturas de cada uma das dez equipes foram substituídas por módulos menores, aumentando o espaço de circulação no paddock do Grande Prêmio da Áustria.

Máscaras obrigatórias

Item é indispensável para pilotos e funcionários na Fórmula 1.

“Há grandes restrições para onde as pessoas podem ir, de modo a reduzir o risco de muitas pessoas através de contato próximo, mas enquanto as coisas podem estar se estendendo e tudo parece um pouco estranho, a vibe é positiva. Na Fórmula 1, as pessoas encontram um jeito de fazer as coisas acontecerem. Essas restrições podem ser consideradas um exagero, mas elas estão aí para manter todos seguros. E se isso significar que a Fórmula 1 pode correr novamente, então está tudo bem para aqueles que trabalham no paddock”, escreveu a categoria em seu site oficial.

