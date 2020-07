“Aparentemente, o pior momento de impacto na economia já passou. Já houve melhora da confiança e da atividade em maio e a injeção de recursos do auxílio emergencial do governo foi fundamental. Mas o cenário é difícil e não dá para fazer prognósticos”, disse do presidente do banco, Octavio de Lazari Junior, durante apresentação dos resultados do segundo trimestre.

No período de abril a junho, o Bradesco registrou queda de 40,1% do lucro na comparação anual, totalizando R$ 3,873 bilhões.

O resultado ficou abaixo da projeção dos analistas, que apontavam para um lucro de R$ 3,997 bilhões, de acordo com dados da Bloomberg.

O lucro menor ocorreu principalmente pelo novo reforço nas provisões para devedores duvidosos, que subiu de R$ 6,7 bilhões para R$ 8,9 bilhões entre o primeiro e o segundo trimestres.

O reforço nas provisões foi motivado pela expectativa de perdas com aumento da inadimplência por conta da crise causada pelo coronavírus.

Na comparação com os três primeiros meses de 2020, entretanto, o lucro do segundo trimestre subiu 3,2%.

No primeiro trimestre, o lucro do banco foi de R$ 3,7 bilhões, queda de quase 40% em relação ao ano anterior

O presidente do banco informou que foram prorrogados os pagamentos de 1,9 milhão de contratos de empréstimos, o equivalente a R$ 61 bilhões.

Entre abril e junho, o banco emprestou R$ 129 bilhões em créditos novos. A carteira de crédito expandida cresceu 14,9% em um ano.

O empréstimo pessoal cresceu 22% e para grandes empresas o crescimento foi de 18,2% no período de um ano.

A pandemia reforçou o processo de digitalização do banco. Houve crescimento de 33% das operações por celular no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado.

E, no mesmo período, houve queda de 66% nas operações no caixa. O crescimento da abertura de novas contas por telefone foi de 255% em um ano, informou o banco.

Nesse cenário, o fechamento de agências físicas vai se intensificar, informou o presidente do banco.

O Bradesco, por exemplo, planeja fechar mais de 400 agências este ano, segundo informou o presidente do banco. Já foram fechadas 233 agências até agora.

“No processo de redução de custos, o fechamento de agências físicas é um movimento que já vinha acontecendo e vai se intensificar. O gasto com segurança por agência é de R$ 10 mil por mês”, disse Lazari, lembrando que nos últimos 12 meses foram fechadas 414 agências.