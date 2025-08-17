Brasil Para o ministro da Previdência Social, a comissão do Congresso que investigará as fraudes contra aposentados não trará ganhos para a sociedade, pois não descobrirá nada além do que já foi apurado

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

"Eu vejo três caminhos hoje. Se eles forem cumpridos, conseguiremos blindar 99% das fraudes no ambiente atual." disse Wolney Queiroz. (Foto: TV Brasil/Reprodução)

Para o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, a comissão do Congresso que investigará as fraudes contra aposentados não trará ganhos para a sociedade, porque dificilmente descobrirá algo além do que já foi apurado pela Policia Federal e a CGU.

“Estou preocupado com o cenário político, que possa contaminar a CPMI, mas estou animado do ponto de vista de

que temos uma boa história para contar, favorável ao governo: enfatizou ao Correio. Queiroz informou que 1,650 milhão de aposentados já foram ressarcidos. Ele também disse que a chegada de 500 médicos peritos ajudará a reduzir a fila do INSS.

Confira trechos da sua entrevista:

O escândalo mostrou um problema evidente com as associações. Qual é o plano para disciplinar isso, de modo a proteger o aposentado?

Eu vejo três caminhos hoje. Se eles forem cumpridos, conseguiremos blindar 99% das fraudes no ambiente atual. Se tivermos biometria no ato de se associar; revalidação anual; e uma fiscalização, por parte do INSS, do tipo de trabalho que é prestado pelas associações, pelo menos, essas fraudes vão desaparecer, porque você vai ter alguém fiscalizando.

Tudo isso pode ser feito no âmbito do ministério? Ou passa também pelo Legislativo?

O desconto em folha foi estabelecido em 1991, pelo Congresso Nacional. Se o governo quiser restabelecer o desconto em folha, hoje, ele pode. Não precisa consultar ninguém, porque já está previsto em lei. O que o INSS fez, por determinação do ministério, foi suspender todos os ACTs (Acordos de Cooperação Técnica). Ele pode restabelecer esses ACTs com outros critérios ou simplesmente não ter. Não vamos mais fazer e vai haver uma relação privada entre o associação e o associado ou aposentado que quiser se associar. Com informações do Correio Braziliense.

