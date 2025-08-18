Brasil Caixa começa a pagar a parcela de agosto do Bolsa Família

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

O valor mínimo do benefício é de R$ 600 Foto: Lyon Santos/MDS

A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta segunda-feira (18) a parcela de agosto do Bolsa Família. Os primeiros a receber são os beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) com final 1. No total, o benefício será pago a 19,2 milhões de famílias brasileiras neste mês.

O valor mínimo corresponde a R$ 600. A quantia pode ter três adicionais: seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade, R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos. Os beneficiários podem consultar mais informações no aplicativo Caixa Tem.

Auxílio Gás

Também começou nesta segunda o pagamento do Auxílio Gás às famílias cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal). O valor do benefício foi mantido em R$ 108 neste mês.

