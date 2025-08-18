Segunda-feira, 18 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Granizo e ventos de até 100 quilômetros por hora devem atingir o Rio Grande do Sul nesta semana

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Para esta terça, há previsão de temporais isolados, com eventual queda de granizo, chuva pontualmente intensa, descargas elétricas e rajadas de vento em algumas regiões do RS

Foto: Arquivo/O Sul
Para esta terça, há previsão de temporais isolados, com eventual queda de granizo, chuva pontualmente intensa, descargas elétricas e rajadas de vento em algumas regiões do RS.

O aprofundamento de um sistema de baixa pressão deve trazer instabilidade para a Região Sul do Brasil nesta semana, principalmente ao Rio Grande do Sul. No litoral gaúcho, os ventos podem chegar a até 100 quilômetros por hora, alertou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O tempo começa a ficar instável nesta segunda-feira (18), com previsão de precipitações de 5 a 40 milímetros nas regiões Oeste, Campanha, Missões e Centro.

Nesta terça (19), há previsão de temporais isolados, com eventual queda de granizo, chuva pontualmente intensa, descargas elétricas e rajadas de vento nas regiões Oeste, Campanha, Sul, Missões, Noroeste, Norte, Centro e parte da Costa Doce e do Litoral Sul. As chuvas podem superar os 60 milímetros em algumas regiões gaúchas.

Na quarta-feira (20), as rajadas de vento ficam entre 45 e 80 quilômetros por hora no RS, podendo chegar aos 100 quilômetros por hora no litoral gaúcho. Há possibilidade também de tempestade com raios.

O acumulado de chuva nesta segunda e nesta terça em algumas regiões do RS pode chegar a 150 milímetros, aumentando a atenção para alagamentos.

O Inmet emitiu um alerta laranja, de perigo iminente, para os ventos costeiros no litoral gaúcho e na Costa Sul de Santa Catarina. O aviso tem duração das 18h desta terça até as 21h de quarta.

https://www.osul.com.br/granizo-e-ventos-de-ate-100-quilometros-por-hora-devem-atingir-o-rio-grande-do-sul-nesta-semana/ Granizo e ventos de até 100 quilômetros por hora devem atingir o Rio Grande do Sul nesta semana 2025-08-18
