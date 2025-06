Política Para o Supremo, tudo ficou extremamente igual depois das acareações no julgamento da tentativa de golpe

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

"Tudo ficou exatamente igual", avaliou um membro da Corte, após as acareações. (Foto: Fellipe Sampaio/STF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) que acompanharam as acareações no julgamento do golpe nessa terça-feira (24) avaliam que nada mudou com as confrontações de Braga Netto e Mauro Cid, de um lado, e Anderson Torres e Freire Gomes, de outro.

“Tudo ficou exatamente igual”, avaliou um membro da Corte, após as acareações.

No caso de Mauro Cid e Braga Netto, a divergência central é sobre a entrega de dinheiro vivo no Palácio da Alvorada. Cid sustenta que recebeu uma sacola de vinho com dinheiro entregue por Braga Netto. Já o ex-ministro afirma que apenas encaminhou um pedido de apoio financeiro ao tesoureiro do PL e que nunca repassou valores diretamente ao ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Já na acareação entre Freire Gomes e Anderson Torres, ambos confirmaram que houve reuniões com Bolsonaro para discutir decretos visando contestar o resultado das eleições de 2022. No entanto, Torres negou ter redigido qualquer versão da chamada “minuta do golpe”, embora Freire Gomes o tenha descrito como o responsável por dar “suporte jurídico” à ideia.

Para integrantes do Supremo, as contradições permanecem registradas, mas não comprometem a consistência geral das investigações conduzidas pela Polícia Federal. A avaliação é que os depoimentos confirmam, ao menos, a existência de tratativas e discussões com potencial de ruptura institucional — o que sustenta as acusações já apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

