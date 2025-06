Saúde Pilates no solo e em aparelhos: qual é melhor? Veja quais os benefícios de cada um

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

Os dois são ótimas opções, pois oferecem diversos ganhos, mas alguns detalhes são importantes na hora de escolher qual praticar. Foto: Adobestock Os dois são ótimas opções, pois oferecem diversos ganhos, mas alguns detalhes são importantes na hora de escolher qual praticar. (Foto: Adobestock) Foto: Adobestock

Melhora no fortalecimento muscular, na postura, na consciência corporal, na flexibilidade, na concentração, na respiração, no equilíbrio, no alongamento, na coordenação motora, na autoestima e no desempenho físico, além da prevenção de lesões e combate ao estresse e à ansiedade. A lista de benefícios oferecida pela modalidade desenvolvida pelo alemão Joseph Hubertus Pilates na década de 1920 parece não ter fim e, por isso, a atividade atrai cada vez mais gente.

Mas, na hora de buscar um espaço para praticar, muitos ficam em dúvida se devem optar pelo chamado mat pilates, a variação que é feita no chão, ou a realizada com a ajuda de aparelhos, conhecida como studio. Segundo especialistas, as duas versões oferecem os ganhos ligados à modalidade. Entretanto, é necessário ressaltar algumas diferenças.

No solo

Os exercícios feitos no chão exigem mais força muscular, equilíbrio e consciência corporal do aluno, pois ele conta apenas com o próprio corpo. Além de o praticante usar seu peso, os instrutores podem lançar mão de acessórios, como rolo de espuma, faixa elástica e bolas de diferentes tamanhos, entre outros.

“Mesmo assim, o mat pilates é indicado para praticamente todas as pessoas, independente da idade ou do nível de condicionamento físico, pois ele é adaptável e respeita o ritmo e os limites de cada um”, informa a educadora física Marcia Angeli, instrutora de pilates da Rede de Academias Bio Ritmo há 22 anos.

Apesar de essa opção ser segura e de baixo impacto, existem algumas contraindicações: indivíduos com crises de hérnia de disco, lesões ou inflamações no corpo, problemas graves de coluna, doenças cardíacas ou respiratórias graves, além de gestantes sem liberação do obstetra devem evitar.

Na dúvida, é indicado procurar um médico antes de dar início à qualquer versão de pilates.

Com aparelhos

Já os aparelhos oferecem suporte aos movimentos. “Eles foram criados por Joseph Pilates para melhorar os fundamentos da técnica e auxiliar o aluno a realizar os exercícios que não consegue fazer no solo”, conta a educadora física e fisioterapeuta Andreia Monteiro, especialista em pilates na Bodytech Company, com 25 anos de experiência na metodologia.

“Os aparelhos também ajudam a desenvolver força, controle, mobilidade e flexibilidade”, comenta. Além disso, a prática feita no studio oferece uma variedade maior de movimentos e permite mais adaptações de acordo com o nível do aluno. É que a maioria das máquinas conta com molas de diferentes graus de resistência que podem ser usadas para aumentar a intensidade do exercício.

Outro diferencial é que, nesse caso, a orientação costuma ser mais individualizada, pois as aulas com aparelhos normalmente têm menos praticantes do que as realizadas no chão.

Em resumo, a versão com máquinas é uma boa escolha para quem necessita de auxílio na realização dos treinos, quer melhorar o condicionamento físico, trabalhar as habilidades necessárias para as aulas ou está passando por um momento de reabilitação.

“Podemos dizer que as duas versões do pilates se complementam”, define Andreia.

De olho nisso, dá para concluir que o mais vantajoso é optar por studios nos quais os professores combinam as duas versões, propondo movimentos no solo e também nas máquinas. Segundo Marcia, nesses casos, a aula de fato fica mais completa.

(Com O Globo)

