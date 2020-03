Notícias Para evitar coronavírus, 60 apenados do Presídio Central de Porto Alegre irão para casa por 90 dias, usando tornozeleira eletrônica

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

Em mais uma ação motivada pela pandemia de coronavírus, a 1ª VEC (Vara de Execuções Criminais) determinou que 60 apenados da Cadeia Pública de Porto Alegre (antigo Presídio Central) com idade a partir de 60 anos ou que integram grupos de risco para a doença entrem em regime de prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. A medida vale por 90 dias e só contempla indivíduos com sentenças menos graves e menor saldo de reclusão a cumprir.

Conforme o TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), durante esse período a Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) ou a direção da cadeia devem estabelecer a data de reapresentação do detento, para que retome o cumprimento da pena no estabelecimento. A liberação também também dependerá de prontuário médico no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Os que não possuem residência deverão receber acolhimento.

“As diretrizes fixadas pelo CNJ [Conselho Nacional de Justiça] em decisão liminar do STF [Supremo Tribunal Federal] visam tutelar a saúde pública para além da saúde dos detentos”, sublinhou a juíza Jocelaine Teixeira, do 2º Juizado da 1ª VEC, ao assinar a decisão. “Existe efetivo risco de contágio e rápida proliferação da doença em sistemas fechados, como é o caso das penitenciárias, notadamente as que enfrentam superlotação.”

Diretrizes institucionais

Mos últimos dias, a Seapen (Secretaria de Administração Penitenciária) e a Susepe têm realizado uma série de ações para minimizar a problemática do sistema prisional diante do cenário de expansão do coronavírus. Isso inclui a suspensão temporárias das visitas aos detentos, conforme um plano de contingência para preservar a integridade de detentos, familiares e servidores responsáveis pelos serviços de custódia e escolta.

“Nesse sentido, todos os 152 estabelecimentos prisionais do Rio Grande do Sul já estão adotando as medidas sanitárias de prevenção, estabelecidas por meio de nota técnica”, informa a Susepe. “Equipamentos têm sido adquiridos, como termômetros, para a aferição de temperatura de presos e de agentes penitenciários, além do preenchimento de um formulário de saúde.”

Conforme o titular da Seapen, Cesar Faccioli, todas as medidas estão de acordo com as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde), Ministério da Saúde e da SES (Secretaria Estadual da Saúde): “Eventuais casos de suspeita de contaminação estão sendo encaminhados para isolamento, assim como estão sendo reforçados todos os procedimentos de higienização pessoal e limpeza regular das celas e galerias das casas prisionais”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias

Deixe seu comentário