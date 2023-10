Tecnologia Para rivalizar com a Amazon, o Spotify passará a oferecer audiobooks

7 de outubro de 2023

Num primeiro momento, serão disponibilizadas 15 horas do novo serviço por mês para assinantes premium no Reino Unidos e na Austrália. (Foto: Bloomberg)

Há quatro anos, os negócios do Spotify estavam estagnados. A Apple o havia ultrapassado como o principal serviço de música paga nos Estados Unidos, as perdas estavam aumentando e o crescimento do número de clientes estava diminuindo.

Daniel Ek, CEO da empresa, então decidiu que o Spotify precisava se transformar de um serviço de música em uma loja completa de áudio. A primeira peça que faltava eram os podcasts. Agora, Ek está de olho em outra mídia que cresce rapidamente: os audiobooks.

Na terça-feira (3), o Spotify anunciou que começaria a oferecer 15 horas de audiobooks por mês como parte de seu serviço de streaming para assinantes premium na Grã-Bretanha e na Austrália. A partir de dezembro, a oferta será ampliada para os Estados Unidos.

A expansão do Spotify para os livros tem o potencial de abalar o cenário do varejo de audiobooks, um segmento de rápida expansão que há muito tempo é dominado pela Audible, varejista de áudio de propriedade da Amazon.

Aos olhos de Ek, o domínio da Audible sobre os audiobooks lembra o controle da Apple sobre músicas e podcasts no passado. O Spotify construiu seu negócio ao desestabilizar o setor musical com seu serviço de assinatura mensal e podcasts. Assim, Ek disse que viu o potencial para fazer o mesmo com os audiolivros.

Impulsionamento

Ter livros no Spotify poderia ajudar as editoras a atingir um novo e vasto público. O Spotify tem as ferramentas para recomendar audiolivros relevantes para ouvintes de podcasts interessados em determinados assuntos e para promover títulos de áudio para seus usuários que tenham ouvido um podcast com um autor.

“Vejo isso como uma grande oportunidade de estar na companhia de Joe Rogan, Taylor Swift e Beyoncé”, disse Ana Maria Allessi, vice-presidente e editora da Hachette Audio.

Risco

No entanto, também há a preocupação de que o plano do Spotify, que envolve a experimentação de um novo modelo de negócios para a venda de livros, possa acabar com o negócio de audiobooks. Em vez de pagar por cada audiolivro que um cliente começa a escutar, a empresa propôs pagar pela quantidade de tempo que o cliente ouve. É o que mostra uma análise de mensagens trocadas entre uma editora e agentes.

Um audiobook médio dura de sete a 10 horas, segundo o Spotify, o que significa que os assinantes podem ouvir cerca de um livro e meio por mês, mas alguns podem durar muito mais. Os usuários podem adquirir 10 horas adicionais por US$ 11 por mês nos EUA ou 10 libras no Reino Unido.

Para assinantes de planos familiares, apenas o titular da conta principal receberá as horas inclusas. Os usuários gratuitos só poderão comprar títulos de audiolivros individuais à la carte.

Serão incluídos mais de 150 mil títulos de cinco grandes editoras dos Estados Unidos, além de centenas outras.

