Política Para ter Bolsonaro presente, oposição programa ato em São Paulo para abril

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

Evento ocorrerá na Avenida Paulista alguns dias depois de manifestação organizada pela esquerda contra a anistia Foto: Alan Santos/PR/Arquivo (Foto: Alan Santos/PR/Arquivo) Foto: Alan Santos/PR/Arquivo

Após a divulgação de pesquisas que mostram o aumento na desaprovação do governo Lula, parlamentares da direita devem realizar outra manifestação no mês de abril, dessa vez em São Paulo, na Avenida Paulista.

A manifestação é organizada pelo pastor Silas Malafaia, que contará com governadores de direita e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ato será após outra manifestação, organizada pela esquerda, contra a anistia.

A manifestação da direita foi marcada para o dia 6 de abril, às 14h. A da esquerda será no dia 30. A ideia é que Bolsonaro e integrantes da oposição possam estar presentes tanto no ato do Rio de Janeiro, no dia 16 de março, quanto nesse da capital paulista.

Antes, diversas cidades realizariam manifestações nessa data em março. Mas os organizadores optaram por unificar na capital fluminense, em função da presença de Bolsonaro.

De acordo com os realizadores dessa manifestação da direita, em ofício enviado à Prefeitura de São Paulo, a área em que estará o trio e a organização vai da sede da Fiesp até o Parque Prefeito Mário Covas.

“O objetivo do movimento é pedir a anistia”, afirmou Silas Malafaia. “Vamos convocar o povo pelas redes sociais. O ato será mais uma demonstração de força”, concluiu.

