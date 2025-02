Inter Anthoni, goleiro do Inter, dá entrevista e alerta sobre vantagem enganosa no Gauchão

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

O Colorado venceu o Caxias por 2 a 0 no primeiro jogo da semifinal do Gauchão Foto: Ricardo Duarte/Inter O Colorado venceu o Caxias por 2 a 0 no primeiro jogo da semifinal do Gauchão. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Nesta quarta-feira (26), Anthoni, do Inter, concedeu uma entrevista coletiva e fez discurso de alerta. O Colorado está com uma vantagem de 2 a 0 sobre o Caxias, construída no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho.

“Construímos vantagem importante, mas pode ser enganosa. Se não entrar com seriedade, respeitando o adversário, pode ser surpreendido. De alguma maneira ficamos felizes pelo que construímos, agora temos essa semana para ajuste”, afirmou o goleiro.

“A parte mental está muito clara, temos que ter seriedade, até o contexto histórico, as últimas eliminações, faz parte do grupo como um todo ter ciência disso, a importância do jogo de sábado. Todos estão fechados para dar a resposta necessária”, acrescentou o jogador.

Caso vantagem seja confirmada, o Inter chegará a uma final de Campeonato Gaúcho após quase quatro anos, além de um jejum de mais de oito anos sem conquistar o estadual.

O Gauchão deste ano vem sendo alvo de muitas críticas e polêmicas referentes a arbitragem. Graças a isso, a FGF (Fundação Gaúcha de Futebol) tomou a medida de escalar o VAR de fora do Rio Grande do Sul para o jogo de volta da competição e as finais.

“Mesmo que não procure as informações, chegam ao natural. Temos noção do peso do campeonato, muitos viveram as últimas eliminações e foi doloroso, é o ponto de partida para entender o tamanho desse Gauchão. Um Gauchão diferente, VAR desde a primeira rodada, novidade até para os árbitros, se espera que tenha polêmicas”, disse Anthoni.

“Vai ter erros de arbitragem, pressão de torcida, é natural, mas temos que trabalhar para minimizar. O que vai tirar atenção desse detalhes externos, é trabalho, focar na parte tática, técnica, o que o Roger vem pedindo, é o gatilho necessário em evoluir”, afirmou.

O Internacional encara o Caxias pela segunda partida da semifinal do Estadual no próximo sábado (01), às 21h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

