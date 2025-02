Inter Em dia ensolarado, Inter treina com foco em partida contra o Caxias, pelo Gauchão, no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

Com parte do treino aberto para a imprensa, Roger Machado comandou o elenco em mais um treinamento Foto: Ricardo Duarte/Inter Com parte do treino aberto para a imprensa, Roger Machado comandou o elenco em mais um treinamento. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Nesta quarta-feira (26), o Inter realizou mais um dia de treinamentos, com foco na partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Caxias, que acontece neste sábado (01), às 21h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Diante de sol forte, elenco se reuniu no CT Parque Gigante.

O trabalho teve início aberto para a imprensa, onde os jogadores realizaram exercícios de posse de bola em curto espaço e atividades físicas. Depois do fechamento dos portões, o técnico Roger Machado comandou um treino tático de posicionamento de movimentação.

A comissão ainda tem mais dois dias de treinamentos e ajustes no time que entrará em campo.

