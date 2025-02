Mundo Presidente dos Estados Unidos diz que as tarifas sobre o México e Canadá estão definidas para 2 de abril

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O comentário de Trump foi feito durante a sua primeira reunião de gabinete Foto: Reprodução O comentário de Trump foi feito durante sua primeira reunião de gabinete (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Donald Trump disse nesta quarta-feira (26) que novas tarifas sobre as importações do México e do Canadá entrarão em vigor em 2 de abril, cerca de um mês depois do prazo anterior para que as taxas começassem a valer.

O comentário de Trump foi feito durante sua primeira reunião de gabinete. No início deste mês, o governo havia definido o dia 4 de março como a data efetiva para as tarifas de 25% sobre os produtos do México e os produtos não energéticos do Canadá.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a uma solicitação para elaborar os comentários de Trump.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/presidente-dos-estados-unidos-diz-que-as-tarifas-sobre-o-mexico-e-canada-estao-definidas-para-2-de-abril/

Presidente dos Estados Unidos diz que as tarifas sobre o México e Canadá estão definidas para 2 de abril

2025-02-26