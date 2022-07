Porto Alegre Parada de Luta encerra as atividades do Dia do Orgulho LGBT em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2022

Os participantes se reuniram no Largo dos Açorianos e, depois, se deslocaram para a Orla do Guaíba, onde ocorreram shows e atividades culturais Foto: Giulian Serafim/PMPA Os participantes se reuniram no Largo dos Açorianos e, depois, se deslocaram para a Orla do Guaíba, onde ocorreram shows e atividades culturais. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

A Parada de Luta LGBTQIA+, realizada na tarde de domingo (17), encerrou as atividades do Dia do Orgulho LGBT deste ano em Porto Alegre. A data é celebrada em 28 de junho.

Os participantes do evento, que havia sido adiado em razão da chuva, se reuniram no Largo dos Açorianos e, depois, se deslocaram para a Orla do Guaíba, onde ocorreram shows e atividades culturais.

Durante o evento, a Secretaria Municipal da Saúde distribuiu kits com lubrificantes, preservativos, autotestes para HIV e materiais informativos sobre a prevenção de hepatites virais.

De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em Porto Alegre, 5,1% dos adultos se declararam homossexuais ou bissexuais, o maior percentual entre as capitais do País.

