Porto Alegre Obras do Quadrilátero Central de Porto Alegre avançam nesta semana

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2022

Em caso de chuva, o cronograma dos serviços pode sofrer alterações Foto: Vinny Vanoni/PMPA Em caso de chuva, o cronograma dos serviços pode sofrer alterações. (Foto: Vinny Vanoni/PMPA) Foto: Vinny Vanoni/PMPA

As obras do Quadrilátero Central de Porto Alegre avançam nesta semana. O trecho 1, na rua Marechal Floriano até a Vigário José Inácio, recebe a colocação e compactação da base e a colocação do paralelepípedo. Já o trecho 4 da rua Otávio Rocha recebe o isolamento da área, a remoção de paralelepípedo e de material contaminado da base.

As obras também avançam para o trecho 1 da rua Voluntários da Pátria, entre a Marechal Floriano Peixoto e a Vigário José Inácio, que recebem a retirada de camada de asfalto, a retirada de paralelepípedos, a remoção de asfalto para bota-fora, a retirada de material contaminado do subleito e o início da compactação do subleito.

O cronograma dos serviços pode sofrer alterações em caso de chuva. Para a continuidade das obras de substituição de redes de água do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) no Quadrilátero Central, foram alterados alguns bloqueios de trânsito na região a partir desta segunda-feira (18).

